Qué dijo Mirtha Legrand sobre la candidatura de Cristina Kirchner

La conductora se comunicó con su hija Marcela Tinayre, quien la reemplaza este fin de semana como consecuencia de que la diva fuera operada de una brida abdominal Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de mayo de 2019 • 10:24

Hace unas horas, el mundo de la política se vio sacudido con un video de la expresidenta, Cristina Kirchner , mediante el cual anunciaba que será candidata a vicepresidente de Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete. La fórmula presidencial Fernández-Fernández tuvo toda clase de repercursiones, desde las voces del ámbito político que hablaron al respecto, a las figuras del mundo del espectáculo que también se pronunciaron, como fue el caso de Marcelo Tinelli.

Mirtha Legrand tampoco permaneció ajena a la noticia. La conductora, quien fue dada de alta tras ser operada de una brinda abdominal - una obstrucción por la que debió ser intervenida quirúrgicamente- el pasado domingo por la noche en el sanatorio Mater Dei, también dio su impresión - aunque escuetamente - sobre el anuncio de Cristina.

Mirtha Legrand habló por primera vez tras su operación - Fuente: Eltrece 06:08

Video

Si bien la Chiqui se encuentra haciendo reposo, se comunicó telefónicamente con su hija Marcela Tinayre, quien la reemplaza este fin de semana en La noche de Mirtha Legrand y el clásico Almorzando. "Qué noticia, eh, una bomba", expresó la conductora, quien seguramente se explaye al respecto cuando retome su trabajo.

Recordemos que Legrand siempre fue muy crítica del kirchnerismo. "[Al gobierno de Mauricio Macri ] no le alcanza el tiempo hasta octubre para revertir esta situación. Creo que va a pasar lo peor, creo que vuelve Cristina. Está muy mal el país, la gente está muy en contra y muy desesperada. No encuentro una persona que hable bien de este Gobierno, y yo lo apoyé muchísimo. Me da lástima, fastidio y hasta rabia que hayan desperdiciado este momento tan maravilloso", manifestó en abril.

Respecto a su salud, Legrand compartió con los televidentes que se está recuperando muy rápidamente. "Me dicen los doctores que nunca en la vida han visto una recuperación semejante, tan rápida. Sospecho que el fin de semana que viene ya estaré en condiciones [de volver]. No sé, no quiero adelantarme (...) Me estoy recuperando y en pocos días estaré muy bien. Fijate que me operaron el domingo a las once de la noche, y estoy sentada ahora hablando en un sillón por televisión contigo. Así que es casi milagroso", expresó Legrand en una distendida charla con su hija.