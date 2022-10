¿Qué pasó con su perro? Olivia Wilde y Jason Sudeikis se unieron para desmentir los dichos de la exniñera de sus hijos

escuchar

A la novela de la separación entre Olivia Wilde y Jason Sudeikis, las explosivas declaraciones de la niñera de los hijos de la pareja y el romance de la actriz con Harry Styles se sumó ahora un nuevo protagonista: Gordon, el perro que completaba el hogar de la directora de No te preocupes, cariño y el protagonista de Ted Lasso.

Según confió la exniñera de Otis, de 8 años, y Daisy, de 6, Wilde decidió deshacerse de la mascota para pasar más tiempo con el cantante, a quien conoció durante el rodaje de su última película. Sin embargo, una organización sin fines de lucro que se dedica a rescatar animales en Los Ángeles desmintió la versión de la mujer.

El comienzo de los problemas

Los dolores de cabeza de Wilde y Sudeikis en relación a la información que trascendió sobre su vida personal comenzaron con la traición de la cuidadora de sus hijos. La pareja, que se había comprometido en 2013, decidió ponerle punto final a la relación a finales de 2020. Sin que trascendiera mucha información sobre la ruptura, todo se mantuvo dentro del mundo de lo privado hasta que la mujer decidió prender el ventilador.

Sin dar a conocer su identidad, la niñera relató en primera persona, en una entrevista que ofreció al periódico británico Daily Mail, cómo vivió la ruptura y cómo el actor se enteró de la relación que mantenía su entonces pareja con el cantante inglés.

Jason Sudeikis y Olivia Wilde con su hijo Otis, en un partido de Golden State Warriors versus Brooklyn Nets, en diciembre de 2016 James Devaney - GC Images

“El lunes por la mañana [el 9 noviembre de 2020], cuando regresé de mi fin de semana libre, él [Jason Sudeikis] estaba llorando mucho. No sabía lo que había pasado. Estaba hecho un desastre y gritaba: ‘[Olivia] nos ha dejado”, relató al Daily Mail la mujer. Además, contó que el actor estaba tan nervioso que se tiró encima del auto de Wilde para evitar que fuera a ver a Harry Styles. Después de eso, y siempre según la versión de la exempleada, el actor les prohibió escuchar música del exintegrante de One Direction en su casa. “Lo siento mucho por Jason, porque él realmente quería que las cosas funcionaran. Lo dejó todo para ir a terapia e intentarlo de nuevo, pero no funcionó”, aseguró la mujer a la prensa.

Además, la niñera hizo mención al supuesto abandono del perro familiar por parte de la directora, para pasar más tiempo con su nuevo amor. Según contó, luego de que Wilde dejó el hogar familiar fue un día de visita y aseguró que había que encontrarle al perro un nuevo hogar. Según siempre el relato de la mujer, Jason no se opuso porque no le interesaba tener mascotas y porque los animales no le importan. Así, explicó, quien le encontró un nuevo hogar a Gordon fue ella.

Harry Styles y Olivia Wilde TIDNY-576

Una desmentida a tiempo

Pese a que la relación no era la mejor, frente a los dichos de la niñera, Wilde y Sudeikis decidieron unir fuerzas: a través de un comunicado conjunto desmintieron la información que se publicó sobre ellos. “Como padres es increíblemente molesto saber que una de las antiguas niñeras de nuestros dos hijos ha hecho acusaciones tan falsas y difamatorias acerca de nosotros”, escribieron en un comunicado enviado a la prensa norteamericana.

“Su campaña de 18 meses de acoso contra nosotros, así como contra nuestros seres queridos, amigos cercanos y colegas, ha llegado a su fin. Seguiremos enfocándonos en criar y proteger a nuestros hijos con la sincera esperanza de que ahora elija dejar a nuestra familia en paz”, completó el mensaje.

En relación al bienestar de la mascota y a la actitud de la actriz con el pequeño can, fue una asociación protectora de animales de Los Ángeles la que salió a poner las cosas en su lugar. En un posteo realizado el sábado pasado, MaeDay Rescue agradeció a Olivia Wilde por “ser una dueña responsable de mascotas” y explicó que la actriz decidió entregar al animal porque se dio cuenta de que “no amaba la vida de viajar y no era feliz con los niños pequeños”.

Junto a una serie de fotografías de Gordy, la entidad sin fines de lucro escribió: “Es posible que hayas visto a Gordy en las noticias últimamente y queremos dejar las cosas claras. Gordy fue adoptada por @oliviawilde a los 2 meses de edad y después de darle mucho amor, entrenamiento y aventuras de viaje, se dio cuenta de que Gordy no amaba la vida de viajar y no era feliz con los niños pequeños”.

En el mismo texto, MaeDay contó que el perro formó un vínculo muy fuerte con su paseador, quien lo terminó adoptando. “Antes de que se tomara esta decisión, Olivia llamó a MaeDay para hablar y nosotros participamos en la decisión”, expresaron y agregaron, para no dejar dudas: “Olivia es una gran defensora del rescate de animales y reubicó a Gordy por compasión y amor por él”: “Gracias a @oliviawilde por ser una dueña responsable de mascotas”, completaron.

