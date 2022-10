Tomás Holder hizo un polémico comentario sobre las mujeres con las que no saldría: “Es linda pero no tiene plata”

escuchar

Tomás Holder es uno de los tres nominados para abandonar la casa de Gran Hermano (Telefe) este domingo junto a Marcos y Agustín. En tan solo seis días en el reality, el influencer de TikTok dejó mucha tela para cortar sobre su estrategia con “Los monitos”, pero también, por las polémicas frases que dijo en su estadía: en una de ellas se refirió a la importancia que le da a que una pareja tenga plata.

Sin reloj, televisión y celular, los hermanitos de esta edición de Gran Hermano, que es furor en la televisión argentina con picos de 20 puntos de rating, cuentan con mucho tiempo para desarrollar sus estrategias, sus alianzas y para conocer sus historias.

La polémica frase de Tomás Holder en Gran Hermano

El grupo que está decidido a llevarse a todos por delante es el de Los monitos, integrado por Tomás, Juan, Martina y Nacho, quienes pasan mucho tiempo tejiendo sus próximos movimientos. No obstante, cuando hablan de su vida personal, generan polémica en las redes sociales.

Este viernes, cuando disfrutaban del soleado viernes, Juan le dio una hipotética situación a Martina para conocer sus gustos e intereses en una relación.“El chabón es un diez, pero te va a buscar en colectivo y después se van a Recoleta” y ella, que tenía que dar un puntaje a esta situación, respondió: “¿Vos querés que la gente no me quiera más? Es un dos”.

En ese momento, Tomás tomó la palabra: “Te doy mi punto de vista, que yo también soy un asqueroso. Si la mina es buena y es un diez que me parece hermosa, pero me dice ‘Tomi, te voy a buscar en colectivo y nos vamos para tal lado’, yo no me subo a un colectivo porque no me gusta prefiero ir a pie. Para mí pasa de un diez a un ocho, sigue siendo linda... pero no tiene plata”.

“Conmigo no hables más hija, me desilusionaste”, manifestó Juan cuando escuchó la respuesta de Martina. “Es un siete, pero es taxista”, acotó Holder en tono de broma y Juan, defendiendo su profesión, contestó: “Un diez, papá”.

Luego fue el turno de Juan, a quien le propusieron: “Es un tres, pero es millonaria que te compra todo. Cinco taxis a tu nombre”. El participante, sin tapujos en la lengua, manifestó que seguía siendo un tres.

Este es uno de los juegos que están de moda entre los jóvenes de TikTok, en el que alguien le puede dar hipotéticas situaciones a la otra persona y saber qué nivel de importancia le da a ciertos aspectos en una relación a través de puntajes.

¿En qué se basó Tomás Holder para elegir una carrera?

En otro momento de esta extensa charla al lado de la pileta, Tomás Holder relató la insólita decisión que tomó a la hora de elegir una carrera luego de terminar el secundario.

Tomás Holder cuenta por qué se le ocurrió estudiar odontología

“Voy a estudiar odontología porque está lleno de minas, soy un tarado. Me arrepentí, ni fui. Fue un flash, las bocas humanas son un asco”, señaló el influencer ante la sorpresa de Martina y Nacho.

LA NACION