¿Reconciliadas? Paula Chaves y Zaira Nara compartieron evento y hablaron de su amistad, pero...

Si hay algo que Paula Chaves y Zaira Nara saben hacer es posar. A pura sonrisa y sin rastros de rencor en sus movimientos, las modelos se mostraron juntas anoche en un evento por primera vez luego de que trascendiera que se habían distanciado a causa de un hombre . Y si bien la periodista Paula Varela aseguró que no tienen buena relación, hablaron con el movilero de Socios del Espectáculo, por eltrece, y desmintieron de forma categórica el distanciamiento.

“Se dice que están peleadas, pero recién vi una historia en donde estaban las tres abrazadas. Mery, vos y Paula”, encaró el periodista a Zaira Nara en referencia a una publicación en la cuenta de Instagram de Paula Chaves en donde se las ve a pura risa en compañía también de Mery del Cerro. “Mirá, para mí la amistad… No sé… Cuando uno elige un amigo, elige sumar a alguien a su familia”, respondió la conductora de Telefe. “ Se pueden decir un montón de cosas, pero cuando los lazos son fuertes no se rompen y eso es lo importante ”, agregó luego.

“¿Están bien, no están peleadas? ¿Nada de lo que se dice es cierto?”, insistió el notero. “Bueno, venimos de hacer un trabajo juntas”, señaló Zaira. Y si bien el periodista le remarcó que podían trabajar juntas incluso estando peleadas, la modelo aseguró que no sería ese el caso: “ A esta altura de nuestra vida la realidad es que uno puede elegir si quiere o no hacerlo. Podemos no venir si hay una situación rara ”, cerró.

Zaira Nara y Paula Chaves son amigas desde hace largo tiempo instagram @chavespauok

Para poder conocer también la otra campana, el notero fue en busca de Chaves, quien también desmintió la pelea. “ Con Zaira está todo más que bien. Estuvimos en el evento, somos vecinas, es la madrina de mi hija. O sea, mi hija es su ahijada. Somos como familia ”, coincidió con su colega. “¿Por qué crees que las quieren pelear?”, le preguntó entonces el periodista. “No creo que nos quieran pelear”, aseguró la modelo.

En ese momento, el notero mencionó el rumor sobre la nueva relación de Zaira con un ex de ella como disparador del supuesto enojo. “ Son cosas que llegan y capaz que se arman y después se desarman. Yo no reniego ni de la prensa ni mucho menos. Lo sufro por momentos porque me angustio y me hace mal, pero no pasó. No. Obviamente, siempre intento que quede puertas adentro, pero con Zaira está todo más que bien ”, completó.

Zaira Nara, Mery del Cerro y Paula Chaves se conocieron trabajando como modelos y se hicieron amigas inseparables Instagram: @zaira.nara

De regreso al piso del programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Paula Varela aseguró luego de las notas que no se las vio cómodas. “ La gente que estaba ahí en el evento me comentó que fingieron demencia. Y Zaira apenas pudo se rajó del evento donde Paula era la cara de esa marca. Apenas pudo, Zaira se fue. Y no, no tienen buena relación ”, sentenció la panelista.

¿El fin de una amistad?

Tras ocho años en pareja y con dos hijos en común, Zaira Nara y Jakob von Plessen decidieron hace un mes ponerle un fin a su relación. Aunque ella creyó que esto significaría una pausa en las especulaciones sobre su vida privada, rápidamente se vio envuelta en un nuevo rumor: no solo se la vinculó con otro hombre, sino que se dijo que su nuevo romance resultó en una pelea con Paula Chaves, una de sus amigas más cercanas.

Quien lo confirmó en LAM (América) fue Yanina Latorre, que aseguró que Zaira y el polista Facundo Pieres, ex de Paula, estaban encaminados hacia algo serio. “ La señora Zaira Nara y el señor Facundo Pieres están en condiciones de decir que siguen juntos. Están más enamorados que nunca ”, aseveró. Y agregó: “Me enteré que ella duerme muchas noches en el club de campo de él, por eso nadie le hace guardias ni la sigue porque queda lejos”.

Paula Chaves y Facundo Pieres estuvieron en pareja archivo

En ese momento, la angelita remarcó: “El fin de semana fueron el mismo día a ver a Coldplay. Él con sus amigos y ella fue con una amiga. De ahí hicieron una logística y fueron a pernoctar. Están muy enamorados”. Según dijo, la confirmación del noviazgo llegará pasado el Abierto de Polo.

A diferencia de su ahora expareja, Pieres es conocido por el público no solo por ser un aclamado polista, sino también por su trabajo como modelo y por haber estado en pareja con Paula Chaves. Este segundo punto es el que, según la angelita, generó algunas turbulencias, ya que la actual esposa de Pedro Alfonso y Nara son amigas cercanas.

“Paula Chaves está muy enojada con esta situación, y no por nada, porque ellas son como hermanas. Zaira es madrina de uno de sus chicos y Zaira vivió el romance que Paula (tuvo con Pieres)”, sentenció Latorre. Y finalizó: “Por más que Paula está casada, eso te queda. Fue un novio importante. Pero un infidente mío me dijo que está muy enojada”.

