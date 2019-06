Luciano Romano explicó por qué decidió dar un paso al costado en la defensa del hijo de uno de los miembros de Los Nocheros Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de junio de 2019 • 19:45

La nueva denuncia contra Marcos Lautaro Teruel complica aún más la situación judicial del hijo del integrante del grupo Los Nocheros, Mario Teruel . Tras haber sido imputado por los delitos de exhibiciones obscenas agravadas y abuso sexual con acceso carnal a una menor que en ese momento tenía 9 años, otra joven presentó su testimonio ante la justicia, lo que llevó a la renuncia de su abogado, Luciano Romano. Esta nueva denuncia es de una mujer que asegura haber sido abusada por el joven cuando ella tenía 19 años, según informaron fuentes judiciales.

"Presenté mi renuncia por motivos personales", expresó Romano al programa Sector Vip, de la TV de Salta. "Las causas reales son que cuando se le imputó una nueva denuncia, intervine en el acta de imputación y tomé conocimiento de que la nueva víctima es hermana de uno de mis mejores amigos", señaló.

El hombre aseguró que no estaba al tanto del caso, y que se vio obligado a tomar esa decisión al enterarse de lo sucedido. "Yo desconocía esto, por lo que me comuniqué con la familia de mi amigo para ver si era cierto y ellos me manifestaron que efectivamente era la hermana de mi amigo. Entonces, me vi en la obligación de presentar mi renuncia como abogado defensor del señor Teruel", explicó.

Romano también se refirió al momento en el que le comunicó a la familia Teruel su decisión de dar un paso al costado. "Supieron entender la situación, no hubo conflicto", aseguró. "También le comuniqué a Lautaro que renunciaba a su causa, le expliqué los motivos y se puso un poco mal. Es un chico con buenos sentimientos, una buena persona, pero supo entender la situación. Justo en ese momento ingresó el nuevo letrado", relató.

Marcos Lautaro Teruel está imputado por el delito de abuso sexual en reiteradas oportunidades. La menor que lo denunció grabó conversaciones actuales, en las que el hijo de Mario Teruel habría admitido los abusos. Tras la denuncia, Mario se alejó de Los Nocheros para acompañar el proceso judicial en el que está implicado su hijo.

El miércoles pasado se realizó un allanamiento en la casa salteña del músico en donde habría ocurrido el abuso. En ese momento se encontró un gran número de plantas de marihuana, por lo que se supone que no eran para consumo personal. Por esto se pidió la intervención de la Justicia Federal, en lo que se impondría como una nueva investigación.