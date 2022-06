Revelan sorpresivos chats entre Emily Lucius y Locho Loccisano: “Contá conmigo”

No todo es lo que parece en la televisión. Mucho menos si lo que se ve en pantalla, pasó hace más de un mes.

En plena polémica por las actitudes que Emily Lucius tuvo con Lucas “Locho” Loccisano en El Hotel de los famosos y que le generaron un tendal de críticas en las redes sociales y hasta el fin de algunos contratos laborales, trascendió un chat entre ellos que podría modificar la esencia del relato imperante.

La conversación deja al descubierto que lo que se ve actualmente por la pantalla sucedió hace un mes y revela que, lejos de lo que todo el mundo cree, los participantes del reality de eltrece se llevan muy bien. Mientras Lucius le cuenta lo mal que la está pasando por los ataques de sus fans, Locho le ofrece aclarar la situación ni bien pueda hacerlo.

Ya fuera de la casa los dos, Maite Peñoñori compartió en el piso de Intrusos en el Espectáculo, por América TV, la captura de la charla desde el teléfono de Emily. “Hay muchas agresiones? Me dijo mi viejo que tuviste un problema y algo de unos comentarios de Instagram. Ni él sabe muy bien. Espero que no sea nada grave. Yo salí y vi algunas imágenes también. Me puso mal. Es difícil lo que vivimos, creo que necesitamos tiempo ”, le escribió él.

“Mirá, te soy plenamente sincera, no solo agresiones y hostigamientos eh, amenazan a mi familia ”, reconoció la influencer. “La estamos pasando todos horrible cuando jamás hice bullying, me entendés, ¿no?”, agregó luego. “Sí, te entiendo” , le respondió el exparticipante de Combate. “Quiero ver el programa y entender qué es lo que pasa porque yo estoy tan sorpresa como vos. Pero también necesito tiempo”.

Luego, Maite compartió una segunda captura, otro fragmento de la charla que se dio hace algunos días. “Sé que estás pasando un momento difícil. Ya me encargué de subir un comunicado y mandé un mensaje a todas las cuentas fandom de que paren de escribir locuras ”, le dice Locho a Lucius. Y luego, le ofrece su ayuda: “Contá conmigo para lo que necesites y si alguien te amenaza o algo le escribo directamente a esa cuenta”.

"Tu fandom fue a desplegar su odio a todas las empresas con las que trabajo" le dijo Emily Lucius a Locho por chat Captura

Durante la charla, Loccisano también dejó en claro que el enfrentamiento entre ellos dentro del programa se va a terminar. “Ahora viene una etapa en donde nos llevamos mejor, en donde te vas a casar así que todo se va a aplacar”, escribió. Por último, le aclaró a su excompañera que no puede salir a hablar en TV -seguramente por contrato- pero que ni bien lo pueda hacer, va a salir “a parar toda esta locura”. “Lejos de fomentarla voy a ponerle freno. Contá con eso y repito, lo que necesites decime ”.