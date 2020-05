Ricky Gervais, entre Netflix y el retiro Fuente: AP

"Había planeado retirarme pronto y andar por casa borracho hasta el día de mi muerte, pero ya me cansé de hacer eso durante la cuarentena y además Netflix me hizo una oferta que no pude rechazar", le dijo Ricky Gervais a The Hollywood Reporter hace unas horas cuando se confirmó la tercera temporada de su exitosa serie After Life a quince días del estreno de la segunda. Claro que la buena nueva para los seguidores de la ficción británica fue solo una parte del anuncio que involucra a Gervais y la plataforma de streaming .

Sin revelar las cifras exactas, con la noticia de la continuidad de After Life también se reveló que el guionista y actor firmó un millonario acuerdo de exclusividad con Netflix para realizar otras series y especiales de stand up para ellos. Así, el creador de The Office se suma a otros productores como Shonda Rhimes y Ryan Murphy , que ya son parte de la escudería del servicio de streaming hace unos años.

Ya hace un mes, durante la promoción de la segunda temporada de After Life , Gervais había insinuado que esta podía ser la serie que rompiera su marca de las dos temporadas. Es que hasta ahora ninguna de las ficciones que hizo, más allá de su éxito entre el publico y los críticos como fue el caso de The Office y Extras , había pasado esa extensión. "Todavía no se me agotaron las ideas porque aun no fuimos más allá de la superficie con algunos de los personajes. Hay espacio para seguir hurgando. Solo vimos la punta del iceberg. Imaginen que se mudan a un pueblo, conocen alguna gente, se quedan unas cinco horas. Después de eso no dirían: "Creo que sé todo sobre este pueblo", explicó el comediante al sitio Deadline.

El peor público

Está claro que Hollywood no se cansa de Gervais y su estilo de humor irónico, cínico y condescendiente. Incluso cuando el comediante pone a prueba los límites de la industria. Según contó el lunes durante su participación vía zoom desde Londres en el Late Night de Seth Meyers, su última aparición como conductor de los premios Globo de Oro pudo haber terminado mal.

"No suelo ensayar ni nada de eso, pero sí tengo que presentar mi monólogo a un abogado para que confirme que no estoy quebrando alguna ley, difamando a alguien o rompiendo las reglas del buen gusto y la decencia. Siempre lo hice así una hora antes del show y nunca hubo ningún problema. Pero esta vez fue distinto", explicó Gervais, que según relató tuvo que repasar su monólogo de apertura frente a quince ejecutivos del canal y unos cuantos abogados. "Era un público difícil, pero estuvo bien. Los ejecutivos y los abogados aprobaron mis chistes sobre ISIS, los talleres clandestinos y la pedofilia, pero la gran discusión la generó mi comentario sobre la película Cats ".

Lo que puso incómodo a los responsables del canal fue en realidad que ese chiste involucraba un comentario grosero sobre una de las protagonistas de la pelicula: Judi Dench . Según contó Gervais, durante un rato hablaron sobre el nivel de vulgaridad de algunos de los términos que le daban sentido a la broma hasta que logró convencerlos de que le dejaran usar su preferido y de que no lo bloquearan con un pitido una vez al aire. "Pero lo hicieron y como yo sabía que no iban a cumplir su palabra, lo dije y señalé al área a la que me estaba refiriendo", bromeó Gervais cuyo talento para poner nerviosos a los ejecutivos de la TV abierta y siempre salirse con la suya encaja perfectamente con las reglas menos estrictas de los servicios de streaming.