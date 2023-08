escuchar

Salma Hayek está atravesando un gran momento. La actriz ha logrado un perfecto equilibrio entre su vida privada y su vida profesional y, cuando encuentra un período para relajarse y disfrutar de lo que ha cosechado, lo hace a gran escala.

Días atrás, la intérprete fue captada por los flashes en jornadas de vacaciones veraniegas junto a su marido, el empresario François-Henri Pinault, y su hija Valentina . El lugar elegido fueron las playas de México, país del que es oriunda Hayek y en donde se la nota siempre muy cómoda.

Salma Hayek y y su marido, sonrientes en sus vacaciones Backgrid/The Grosby Group

La protagonista de Frida fue vista posando para fotos, sin que le importara la presencia de los paparazzis en la zona, metiéndose en el agua con su esposo y haciendo allí divertidas poses que compartió en sus redes sociales, pasando lindos instantes con su instructora de buceo y comiendo unos deliciosos tacos.

La actriz Salma Hayek y su familia disfrutan de un día en el mar Backgrid/The Grosby Group

Todos esos momentos, y muchos otros que vivió en las playas mexicanas, fueron retratados por la propia Salma, quien además lució impactantes looks que le valieron numerosos elogios de sus seguidores en Instagram.

“Disfrutando”, escribió la actriz en varias leyendas de sus publicaciones, ratificando el valor que les da a esos días compartidos en familia, en los que también puede pasar tiempo con su esposo, alejados de las ajetreadas agendas laborales. “Disfruté de las grandes bendiciones del sol, el agua y el amor”, subrayó Salma, quien el mes próximo celebrará su cumpleaños.

Por otro lado, si a la actriz se la nota muy relajada, es porque efectivamente reconoció que está aprendiendo a aprovechar al máximo el tiempo, y transformando situaciones aparentemente “negativas” en mensajes de aceptación.

Como ejemplo nos encontramos con los consejos que brindó en sus redes a fines de julio, cuando se sacó una selfie en la que se veían canas en su cabello. Lejos de preocuparse, Hayek se mostró muy contenta con las evidencias del paso del tiempo, y así se lo transmitió a sus seguidores.

“Bienvenida la sabiduría”: las sinceras palabras de Hayek

En uno de sus últimos posteos, Salma subió tres imágenes de su rostro en primer plano, y una sonrisa cómplice. Y junto a esas fotos, remarcó: “Aquí les va un consejo para cubrirse las canas sin teñirse el cabello… ¡¡¡Quítense los lentes de la cabeza!!! Bienvenida la sabiduría”, escribió la actriz, siguiendo los pasos de su colega, Andie MacDowell, quien luce sus canas con orgullo y también brindó unas palabras alusivas en una entrevista con Katie Couric.

“Quiero ser vieja. Estoy cansada de tratar de ser joven. No quiero ser joven. He sido joven. Ser una persona mayor tratando de ser joven es mucho esfuerzo”, opinó MacDowell , quien además reveló que tomó la decisión de conservar sus canas cuando era más joven. “Pensé que me vendría bien la idea de una especie de sal y pimienta. Pensé que se vería bien en mi cara. Y cuando comenzó a crecer mi pelo durante la pandemia, veía que tenía razón. Se ve bien en mí. Me siento más poderosa, más genuina y más yo misma”.

En cuanto a Hayek, ella misma reconoció que, al ver a su madre, pierde “el miedo a envejecer”. Así lo manifestó en una publicación de Instagram en la que se la veía en el cumpleaños de su mamá, Diana Jiménez Medina, en una velada de la que también fue parte su tía. “Feliz cumpleaños mami. Te veo y se me quita el miedo de envejecer. Y tú también tía Charo, feliz cumpleaños y que mantengas tu espíritu aventurero”, escribió la actriz nominada al Oscar.

A pocas horas del posteo, Hayek causó furor en las redes y recibió diferentes mensajes de sus fans y de personajes famosos del cine de Hollywood, como Rossy de Palma, quien depositó una seguidilla de emojis de corazones, y Zoe Saldaña, quien manifestó: “¡Feliz Cumpleaños! ¡Y ahí está la botellita de Tabasco! No se pueden negar”. Sus seguidores, en tanto, apuntaron: “Increíble, misma cara y mismos ojos”; “¡Lo mucho que se parecen! Serás una señora muy linda”; “Wow, su parecido es asombroso, que Dios las bendiga”.

Por otro lado, también compartió una foto en la que mostró su rostro en primer plano para derribar cualquier clase de tabú respecto al paso del tiempo. “Yo, despertándome y contando cuántas arrugas y canas se colaron a la fiesta esta mañana” , escribió Salma, a quien recientemente la pudimos ver en “Joan Is Awful” (”Joan es horrible”), el primer episodio de la sexta temporada de la serie de Netflix, Black Mirror, donde mostró su faceta de comediante.

Salma Hayek formó parte de la última temporada de Black Mirror (Foto: Netflix)

El creador Charlie Brooker advirtió al momento del estreno que su antología iba a dar un giro intencional: “Siempre he sentido que Black Mirror debería presentar historias que sean completamente distintas entre sí y sorprender a la gente, y a mí mismo, o de lo contrario, ¿cuál es el punto? Debería ser una serie que no se pueda definir fácilmente y que pueda seguir reinventándose”.

LA NACION