Sarah Jessica Parker disfrutó de un día de sol y mar en Los Hamptons

3 de julio de 2020

Después de pasar varios días encerrada en su hogar de Nueva York debido a la pandemia del coronavirus, Sarah Jessica Parker disfrutó de un momento de libertad frente al mar en los Hamptons. La actriz viajó hasta el exclusivo balneario de Long Island junto a su marido, Matthew Broderick , para relajarse durante los primeros días del verano boreal.

Durante su día de playa, la protagonista de Sex and the City lució un traje de baño, de una pieza, en color negro y un vestido blanco, que utilizó como pareo. Mientras tomaba sol, la actriz aprovechó para ponerse al día con la lectura y disfrutar del libro de Sanaë Lemoine, titulado The Margot Affaire .

La actriz de 55 años lleva 23 años casada con Broderick , algo inusual en una pareja de Hollywood. "23 años. Llevamos un largo camino juntos", escribió ella en su cuenta de Instagram el pasado 19 de mayo, celebrando un nuevo aniversario. El matrimonio tiene tres hijos, James de 17 años y las mellizas Tabitha y Marion de 11, quienes no fueron vistos con sus padres durante el día de playa.

Unas semanas atrás, se pudo ver a Parker haciendo compras por Nueva York y luciendo una bandana como barbijo. La actriz también fue captada por los paparazzi mientras disfrutaba de un momento al aire libre en la puerta de su hogar junto a su hijo mayor y al presentador de tevé Andy Cohen.