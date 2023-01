Sarah Michelle Gellar: por qué su esposo se niega a ver películas con ella y la actitud de los hombres en los sets que consigue sacarla de quicio

escuchar

En este último tiempo, Sarah Michelle Gellar ha admitido que ha sido víctima del sexismo en Hollywood y que sigue “sin ser tomada en serio por los hombres” en los sets de grabación. La actriz, que regresa a la industria después de poner en pausa su carrera unos años, también habló del agotamiento que vivió cuando era una adolescente y protagonizaba la popular serie Buffy, la cazavampiros.

La estrella se mudó de Nueva York a Los Ángeles cuando tenía tan solo 16 años para dedicarse por completo a sus sueños. “ 22 episodios al año le queman la cabeza a todo el mundo, no sólo a los guionistas... Ahora vivimos en un mundo en el que la televisión puede tener series de ocho a diez episodios y no matarte ”, dijo sobre la presión que sintió en ese momento y haciendo referencia al poco tiempo que le quedaba libre para disfrutar de su juventud.

Sarah Michelle Gellar en Buffy, la cazavampiros

Después de terminar Buffy... en 2003, el papel más notable de Gellar fue el de Sydney Roberts en la sitcom The Crazy Ones en 2013, en donde trabajaba junto a Robin Williams. La tira contaba la historia de Simon Roberts, un hombre que dirigía una agencia creativa con su hija Sydney (Gellar) mientras “luchaban por mantener varias facetas de sus vidas”.

Tan solo cuatro meses después de que saliera al aire el último episodio, Robin, de 63 años, se quitó la vida y eso provocó un enorme impacto en la vida de Sarah. “ Cuando perdimos a Robin, todo se reinició para mí. Pensé: ‘Todo va muy rápido y me lo estoy perdiendo’. Cuando hice el piloto de The Crazy Ones mi hijo tenía dos meses, no paraba y me di cuenta que necesitaba estar en casa un tiempo ”, explicó.

Cómo la ven los hombres en la industria

“ Los hombres siguen sin tomarme en serio en los sets de grabación ”, le dijo Gellar a The Guardian. “Todavía siento la necesidad, a veces, de leer mi currículum en voz alta: ‘¿Cuántos de estos programas has hecho? ¿Cuántas experiencias has tenido a las 2 de la mañana con 250 extras, una toma tardía, una escena peligrosa, todas estas cosas?’. No sólo lo he producido, sino que también he estado involucrada en ello. ‘Escuchame porque sé de dónde vengo’”, expresó con molestia.

Sarah Michelle Gellar en los People's Choice Awards 2022 AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hace un tiempo, la estrella aseguró que saltó a la fama en una época en donde era “difícil” la vida para los actores jóvenes dentro del set. La actriz, que ha vuelto recientemente a la pantalla chica con su papel en el nuevo drama sobrenatural Wolf Pack, también dijo que quiere crear un ambiente “seguro” para los actores adolescentes de la serie.

En su intervención en The Graham Norton Show la semana pasada, Sarah añadió que quiere “proteger” al elenco, después de que en los últimos años se hicieran públicas las denuncias de acoso en el set de Buffy, la cazavampiros . “Para mí es importante poder proteger el material y, sobre todo, al elenco”, expresó. “Llegué a Hollywood en una época en la que era difícil para los actores jóvenes. Aún no es perfecto, pero puedo ayudar a crear un entorno de trabajo seguro”.

Un particular hábito con su esposo

Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. están casados hace varios años. Sin embargo, la pareja tiene un particular hábito: no han visto películas juntos en los últimos 15 años. Durante una entrevista, la actriz reveló que mientras miraban juntos el thriller Sexto sentido, ella sin querer reveló un spoiler fundamental de la historia, algo que enojó por completo a su marido.

Gellar recordó que habían pasado “unos 20 minutos de la película” cuando, sin querer, reveló el gran misterio de la trama: “Y así fue como mi esposo no vio una película conmigo durante 15 años”, agregó entre risas.

Gellar y Prinze Jr. se casaron en 2002. Tras aparecer en numerosos títulos en la década de los 90 y 2000, el actor prefirió tener un perfil más bajo en Hollywood y salir de la vida pública para disfrutar de otras cosas. Sin embargo, el hombre regresó recientemente a los sets por un pedido de su hija.

La pareja tiene dos niños: Charlotte, de 13 años, y Rocky, de 10, a quienes quieren mantener alejados de las redes sociales hasta que sean “capaces de comprender” la responsabilidad que conlleva y la perpetuidad de lo que se postea.

A pesar de que Charlotte ya determinó que quiere seguir los pasos de sus padres, la actriz reveló que tampoco le permitirá estar delante de cámara hasta cumplir los 18 años. “No puede estar frente a una cámara hasta que se gradúe de la escuela secundaria. Ella me dice: ‘¡Eso es injusto! Vos eras una niña actriz’. Y es cierto, lo era. Pero yo no era hija de padres famosos“, explicó.

