Silvio Soldán: “No estoy enamorado, siento amor”

En este 14 de febrero, Día de San Valentín, Flor de equipo recibió a un eterno enamorado: el conductor Silvio Soldán , que entre poema y poema, habló en el living del programa de su estado sentimental actual. “No estoy enamorado, siento amor”, confesó.

“Yo estuve de novio toda mi vida. Esta vez es especial porque es la última”, reveló el conductor en referencia a su actual novia, una mujer de 55 años que no pertenece al medio. Si bien el panel quiso saber más de ella, Soldán prefirió enfocarse en su gran presente emocional. “Estoy enamorado. No, pará, pará. No estoy enamorado, siento amor”, advirtió.

En los últimos años, Silvio Soldán se dedicó plenamente a sus poemas y a su faceta de escritor Pilar Bustelo

Ante la intriga de Florencia Peña, el conductor explicó la diferencia entre los dos estados: “El enamoramiento es un deslumbramiento que te hace perder la noción, pensar solamente en esa persona, el amor es otra cosa totalmente sublime”, reflexionó mientras aseguraba que con “la petisa, cerró la cortina”.

Tras revelar finalmente que su nueva pareja es una seguidora de él de hace muchos años, Soldán remarcó que es muy diferente a sus mujeres anteriores: “Yo siempre tuve mujeres muy voluptuosas. Un día conocí una mujer muy pequeña a la que le escribí un poema: ‘Mujercita pequeña’. Y ahora ese poema encaja perfectamente para ella, que aún es más pequeñita. Era mi seguidora. Me escribió durante años. Era totalmente fan”, expresó mientras todo el panel le decía que le escriba algo nuevo.

Luego de recitar tres de sus poemas (“La forma”, “Te prometo” y “Mujercita pequeña”), el locutor radial contó cómo empezó su afición por la escritura. “Escribía de chico, desde el colegio secundario. Yo no tenía un mango, éramos muy pobres. Iba al colegio San Francisco de Sales y en la avenida Rivadavia había un bar donde nos reuníamos con los chicos. Resulta que como a mí me gustaba escribir y los chicos no sabían escribir versitos y esas cosas, me pedían que les escriba algo para alguna chica a cambio de un café con leche con tres medialunas”, recordó, entre risas.