Sin bandera blanca: Nazarena Vélez, lejos de Carmen Barbieri: “No tenemos que estar todos amándonos”

Desde que Barbie Vélez y Federico Bal se separaron en 2016 en medio de denuncias cruzadas por violencia física, Nazarena Vélez y Carmen Barbieri levantaron sus propias trincheras.

En efecto, con el afán de defender cada cual a su hijo e hija, se enfrentaron de manera cruenta, se dispararon con munición gruesa y comenzaron una guerra que, según aseguran hoy en día, no verá la bandera blanca.

Es que mientras la panelista de LAM explicó que no tomaría un café con Barbieri, la cómica mostró su fastidio por la consulta sobre el tema y dijo que es parte del pasado.

Nazarena Vélez se refirió a su relación actual con Fede Bal y Carmen Barbieri

Luego de repasar el conflicto en LAM, donde es panelista, Nazarena Vélez habló con Rafa Juli, movilero de Intrusos en el Espectáculo, también por la pantalla de América. Si bien se mostró calma y sin rencores, a seguró que prefiere no cruzarse con Carmen y reafirmó que no se sentaría con la capocómica a tomar un café.

“¿Por qué se abrió la herida con Carmen?”, le preguntó el periodista. “Porque pasaron notas, pero ya está. Al contrario, no se abrió nada”, arrancó la productora entre cansada y condescendiente. Luego, coincidió con Carmen y dijo que seguramente se arrepiente de algunas cosas que pasaron durante aquella histórica y dura pelea: “[Me arrepiento] de algunos exabruptos, de algunas palabras hirientes” , reveló. “Yo creo que cuando más pasa el tiempo y uno se aleja de los hechos te vas como enfriando. Yo fundamentalmente en caliente soy bravísima, pero así las cosas están muy bien”, explicó después.

Cuando Juli le preguntó qué haría en el hipotético caso de que Carmen sea invitada a LAM, Nazarena confesó que daría un paso al costado. “Probablemente le pida a Ángel no estar en el programa para que las dos la pasemos bien. Ella se merece una nota linda, distendida. La quieren mucho acá, así que me parece muy bien”, explicó, y agregó que su presencia podría generar un clima de tensión y que también para ella porque no se sentiría tan cómoda compartiendo piso con Carmen.

Otros tiempos. Cuando compartían la pista de Bailando por un sueño y Carmen eliminó a Nazarena en el duelo Ideas del Sur - Jorge Luengo

“Sé perdonar. No es el caso pero sé perdonar” , reveló luego y reiteró que con Carmen nunca va a haber un acercamiento o una relación como la que alguna vez tuvieron. “No lo siento necesario. No me parece. No tenemos que estar todos amándonos. Mientras seamos respetuosos uno con el otro está bien, cada uno en su lugar me parece que está muy bien”, concluyó.

Carmen Barbieri, por su parte, opinó de manera algo diferente. “Uno va aprendiendo de los errores y está bueno arrepentirse en la vida”, sentenció. Luego, aseguró que si se encuentra con Nazarena, la saludaría y que en ella no hay rencores. “Vos vas a decir ´se hace la buena´. ¡Para nada! La vida en tres años me pegó durísimo y me doy cuenta de que hay cosas que hay que dejar pasar, hay que perdonar, hay que perdonarse y saber pedir perdón ”, analizó.

Cuando Juli le preguntó si había perdonado entonces a Nazarena, Carmen cambió la expresión de su cara. “No tengo nada que perdonar”, expresó. Y buscó cerrar de una vez por todas el tema: “No quiero tocar más el tema porque el tema molesta y atrasa”, confesó, y aseguró que ella ya lo dio por cerrado hace mucho tiempo. ”Cada minuto de mi vida vale oro. Si por algo me dejó Dios en este mundo, porque casi muero, es por algo, es para hacer el bien. No el mal. El silencio a veces es muy bueno”, remató.

Barbie Vélez y Federico Bal, cuando eran pareja Archivo

Y como era de suponer, Federico Bal también dio su punto de vista sobre el tema. De la misma forma que su mamá, el bailarín se mostró reacio a repasar lo sufrido cuando se separó de Barbie Vélez y optó por borrar de su memoria los recuerdos dolorosos. “Hay momentos tristes de mi vida que los borro completamente” , explicó sin dejar de sonreír ante la consulta de Intrusos. “Los momentos que me hicieron mal y me causaron dolor los borro y ni siquiera los recuerdo. Me mostrás imágenes y no me reconozco, no soy esa persona”, contó.