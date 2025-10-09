Thiago Medina será dado de alta hoy tras 28 días de internación y tres cirugías

Durante las últimas cuatro semanas la salud del exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, generó una profunda preocupación. El viernes 12 de septiembre sufrió un accidente de tránsito mientras circulaba con su moto por la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno. Al llegar a esa esquina, impactó contra la parte trasera de un auto. Fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno e internado en terapia intensiva. La situación se volvió extremadamente delicada, siendo los pulmones los órganos más comprometidos. Sin embargo, en los últimos días tuvo una importante mejoría y su condición evolucionó positivamente. Ahora, se confirmó que, después de 28 días de internación y tres intervenciones quirúrgicas, el joven de 22 años recibió el alta.

Tras el brutal accidente de Medina, fue Daniela Celis, su expareja y madre de sus dos hijas Laia y Aimé, la que actualizó, a través de sus redes sociales, sobre la salud del joven, pidió cadenas de oración y el sábado 4 de octubre participó de la peregrinación de Luján y pidió por el padre de sus hijas. A partir de la favorable evolución que tuvo Medina durante los últimos días, este jueves 9 de octubre la infuencer compartió en sus historias de Instagram una noticia que hizo felices a sus fanáticos.

Thiago Medina sufrió un brutal accidente de tránsito el 12 de septiembre y fue internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno (Foto: Gran Hermano)

“Llegó el día tan esperado. Esto es gracias a ustedes, a cada profesional, al cielo y a todos los que enviaron fuerzas y energías. Con mucha emoción, lágrimas en los ojos, piel de pollo, les queremos contar que...”, escribió. Acto seguido compartió el parte médico de este jueves: “El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informa a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno que, tras 28 días de internación y tres intervenciones quirúrgicas, el paciente Thiago Medina será dado de alta médica en el día de la fecha“.

Daniela Celis compartió la feliz noticia del alta de Thiago Medina (Foto: Instagram @danielacelis01)

Asimismo, indicaron que el alta de Medina tendrá lugar este jueves 9 de octubre a las 12.30 por la puerta principal del hospital ubicada en Avenida Libertador 710, Moreno.

Thiago Medina recibió el alta médica (Foto: Instagram @danielacelis01)

En cuanto al estado de salud, indicaron que Medina “completó una evolución clínica favorable, con seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, kinesiología, clínica médica y enfermería”.

“El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires agradece el compromiso y trabajo coordinado de todos los equipos de salud bonaerenses que intervinieron en su atención, garantizándole atención y contención, que le permitirá continuar con su recuperación extrahospitalaria“, finalizó el parte médico.

Revelaron que Thiago Medina le pidió casamiento a Daniela Celis durante su internación

Previo a que Medina recibiera el alta, su amiga Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano, contó en el streaming República Zeta que Thiago Medina estaba consciente y lúcido. Dijo que entiende y se acuerda de todo, a excepción del accidente y que además se animó a caminar solo. Acto seguido hizo una revelación que sorprendió a todos: “Hoy le digo: ‘Y, ¿seguís pensando en casarte?’. ‘Si’, me dice, porque le pidió casamiento a Dani“.

Thiago Medina le pidió casamiento a Daniela Celis durante su internación

Esta información sorprendió a todos puesto que si bien Celis estuvo incondicionalmente al lado de Medina durante estas duras semanas, como pareja estaban separados. No obstante, Uhrig remarcó que “él la ama a Dani” y que “quiere casarse y estar con ella”. “Ya le propuso casamiento. Estaba en terapia y le dijo ‘casate conmigo’. Se despertó, vio a las nenas y no sé si, al día siguiente o cuando, le dijo que se quería casar con ella”, relató.

Si bien no quedó claro cuál fue la respuesta de Celis, su amiga dejó en evidencia que “ella lo ama a él y se aman los dos”. Por último, Uhrig confirmó que tras recibir el alta, Medina se instalará en la casa de Celis para llevar adelante su recuperación.