Tras el escandaloso juicio que la enfrentó a Johnny Depp, Amber Heard disfruta del anonimato en Madrid junto a su pequeña hija

Desde que terminó su juicio contra Johnny Depp, Amber Heard estuvo desaparecida de los medios y el ojo público. La actriz, que perdió la demanda contra su ex, decidió emprender una nueva vida alejada de Hollywood y poner la energía en su nueva vida del otro lado del Atlántico.

Heard se instaló en España junto a su hija Oonagh; primero estuvieron viviendo en Mallorca, pero en los últimos días fue vista por las calles de Madrid. “ Ella es bilingüe, habla español, así que está feliz allá, criando a su hija lejos de todo el ruido ”, aseguró un amigo de la protagonista de Aquaman.

Amber Heard vista en Madrid con su hija, comenzando una nueva vida en la capital española Mega/The Grosby Group

“No creo que tenga prisa por volver a trabajar o por volver a Hollywood, pero probablemente regrese cuando sea el momento adecuado y el proyecto adecuado”, agregó la fuente. La actriz, de 37 años, vendió su casa de Yucca Valley, California, en julio del año pasado por 1,1 millones de dólares, casi el doble de lo que pagó por ella.

Unos meses después, en octubre, fue fotografiada en una playa de Mallorca con su novia, Eve Barlow, y de su pequeña hija, Oonagh Paige Heard. En aquel entonces los rumores indicaban que estaban viviendo en una casa alquilada en la isla, y llevando una vida tranquila.

La actriz cambió el caos de Hollywood por la paz española Mega/The Grosby Group

Su nueva vida vino curiosamente acompañada de un cambio de identidad, porque aseguran que su casa está bajo el nombre Martha Jane Cannary. Precisamente así se llamaba un reconocido personaje histórico de finales del siglo XIX apodado “Calamity Jane”, una defensora fronteriza y exploradora profesional estadounidense, reconocida por haber luchado contra los indígenas americanos. Sin duda, un referente revolucionario que ahora parece utilizar como alter ego para empezar a recorrer un nuevo camino.

Tras pasar un tiempo en el mar y tras separarse de Barlow, la actriz decidió instalarse en las afueras de Madrid, en donde reside actualmente con su niña.

Tras acusar a Depp de abuso y maltrato en un texto publicado por The Washington Post en 2018, Heard fue declarada culpable de un delito de difamación. El procedimiento judicial marcó un antes y un después y pareciera que ahora la actriz busca darle equilibrio a su vida compartiendo tiempo libre con su familia, lejos de los escándalos.

Se acaba de anunciar que Heard volverá a interpretar su papel en la franquicia cinematográfica de Aquaman Mega/The Grosby Group

“Después de mucha deliberación, tomé una decisión muy difícil para resolver la causa por difamación presentada por mi exesposo en Virginia. Es importante para mí decir que nunca elegí esto. Defendí mi verdad y, al hacerlo, mi vida tal como la conocía fue destruida“, escribió Heard en una extensa publicación den Instagram, dando cuenta que daba por terminado el pleito judicial que la enfrentó a Depp.

Y continuó: “La difamación que he enfrentado en las redes sociales es una versión ampliada de las formas en las que las mujeres son revictimizadas cuando dan testimonio. Ahora finalmente tengo la oportunidad de emanciparme de algo que intenté dejar hace más de seis años y en términos que puedo aceptar. Esto no es un acto de concesión. No hay restricciones ni mordazas con respecto a que mi voz se haga oír. Tomo esta decisión después de haber perdido la fe en el sistema legal estadounidense, donde mi testimonio sin protección sirvió como entretenimiento para las redes sociales ”.

La actriz afirmó que su intención a partir de ahora es disfrutar de su tiempo “de manera productiva y con un propósito”. Sobre ello, profundizó: “Durante demasiados años he estado enjaulada en un proceso legal arduo y costoso, que se ha mostrado incapaz de protegerme a mí y a mi derecho a la libertad de expresión. No puedo permitirme arriesgarme a una situación imposible, una que no solo es financiera sino también psicológica, física y emocional. Las mujeres no deberían tener que enfrentarse al abuso o la bancarrota por decir su verdad, pero desafortunadamente no es raro”.

