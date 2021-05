Tras el picante cruce en vivo, Germán Paoloski y Christian Martin hablaron por teléfono y se reconciliaron

Tras haber tenido el lunes un incómodo cruce en vivo, Germán Paoloski y Christian Martin tuvieron una charla privada en la que se pidieron disculpas y se reconciliaron. Así lo dijo el conductor del ciclo Sportcenter (ESPN) quien también admitió que tuvo responsabilidad en lo sucedido cuando el cronistase mostró enojado porque demoró mucho su salida al aire desde Manchester, Inglaterra.

“No debió haber pasado al aire. Él pidió disculpas, las acepto. Entiendo que yo tampoco debí responder de esa manera. Pero a veces suceden estas cosas cuando uno está cansado”, explicó ayer Paoloski.

El lunes Martin había dicho desde un tuit que fue un malentendido. “Con Germán somos amigos hace años y tenemos la mejor onda. Lo de hoy parece haber sido un malentendido de horarios con la producción. Yo nunca intento armarle el programa a nadie, eso lo hace el productor. Abrazo grande, Germán”, había escrito.

El entredicho entre ambos tuvo una gran repercusión por lo que ayer Paoloski abrió el programa haciendo una broma al respecto. “La tenemos que hacer corta, porque si no algunos que quieren salir al aire se enojan”, dijo.

“Ante la gran repercusión quiero decir que he hablado con Christian. Me llamó ayer después del programa y hoy también por mi cumpleaños”, explicó.

Luego aclaró que a veces los tiempos de la televisión no son los más amables y que “no hubo ninguna mala intención de este programa de dejarlo esperando” ya que ambos comparten “una buena relación personal”.

Además, dijo que el reporte de Martin “fue lo primero que pusimos al aire” y Paoloski cerró: “Pero bueno, estaba un poco fastidioso. Lo aclaramos, se terminó el tema. Para mí y para él es punto final”.

El entredicho se dio luego que el cronista, instalado en Inglaterra, tuvo que esperar varios minutos para salir al aire en Sportecenter (ESPN) y hablar de la despedida de Sergio ‘Kun’ Agüero del Manchester City. La espera no le cayó bien y así se lo dijo al conductor.

“Cris, querido, te mando un abrazo. Ahora vamos a ver parte de la nota que tuviste la posibilidad de hacer ayer con el Kun y, como siempre, gracias por estos minutos. ¿Cómo está la temperatura por ahí en Manchester, hace frío?”, dijo el conductor. A lo que Martin respondió: “Y por la paciencia de escuchar la opinología y el debate interminable”.

Paoloski quiso bajar el tono de esa respuesta con un: “A López no le cae bien Bielsa, es una cosa insólita”. Pero Martin redobló la apuesta con un tono elevado: “No, López no. Te cantaban por acá [señalando la cucaracha en su oído] que yo estaba esperando. No, a mí no”.

Visiblemente enojado, el conductor le contestó: “Si no querés salir no salgas, no pasa nada. Yo no te quiero obligar, pero no podemos hacer lo que vos querés todo el tiempo. Es un programa de televisión. Me gusta el compañerismo que hay al aire, ¿cómo se entiende, ¿no? No lo saquemos más al aire a Christian Martin. Hagamos eso, más fácil”.

LA NACION