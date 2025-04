Tras los rumores de ruptura con Lily Allen, David Harbour rompió el silencio: “Soy protector con la gente de mi vida”

A principios de este año, los rumores de que Lily Allen y David Harbour estaban separados comenzaron a circular con fuerza. “Su matrimonio se ha estado desmoronando y se han separado”, le dijo una fuente cercana a People por aquel entonces. Sin embargo, ni la cantante ni el actor, que se casaron en Las Vegas en 2020, hablaron al respecto. Mientras que ella dio algunos indicios de estar atravesando una situación personal complicada en su podcast, la estrella de Stranger Things habló por primera vez del tema en una reciente entrevista con GQ.

Hace cuatro años que están casados. Sin embargo, desde hace cuatro meses (más precisamente a fines de 2024) las especulaciones sobre el fin de este matrimonio cobraron fuerza en la prensa del corazón. Hasta el momento ninguno de los dos confirmó ni desmintió la ruptura y parece que tampoco planean hacerlo. Hace unas horas, David Harbour fue entrevistado por el medio GQ y se mostró reticente a hablar de su vida privada.

“Soy protector con la gente y con la realidad de mi vida”, explicó con intenciones de justificar su silencio, quien en los últimos meses fue visto sin su anillo de bodas. E inmediatamente le restó valor a las pruebas e informes que daban por terminada su relación con Allen. “No tiene sentido esa forma de interactuar con las noticias sensacionalistas porque todo se basa en una hipérbole histérica”, agregó sobre su decisión de no exponer su intimidad a “un espectáculo de humillación lasciva”.

Lily Allen y David Harbour se casaron el 7 de septiembre en Las Vegas, y no faltó el infaltable imitador de Elvis Instagram

Si bien Allen también ha preferido resguardar su relación lejos del foco mediático, en los últimos meses la cantante ha dado ciertos indicios de su estado sentimental. Fue en su podcast Miss Me? que la artista, de 39 años, insinuó por primera vez sus problemas matrimoniales. “Me cuesta mucho interesarme por algo. No estoy en un buen momento. Sé que llevo meses hablando de ello, pero no he parado de caer en un espiral. Se me ha ido de las manos. Lo he intentado”, le dijo la intérprete de “Smile” a su copresentadora, Miquita Oliver, en enero pasado.

Allen es vista por primera vez desde que supuestamente descubrió a Harbour usando la aplicación de citas exclusiva Raya Grosby Group - Instar Images/The Grosby Group

Ataques de ansiedad

Enseguida, Allen recordó que tuvo que abandonar un almuerzo de Navidad porque estaba teniendo un ataque de pánico.“Y luego fui a ver algo al teatro la otra noche con mis amigos y tuve que irme en el intervalo. Es realmente difícil”, confesó la nominada al Grammy dando cuenta de su dolor. Ante esa situación, la estrella pop tuvo que tomar una drástica decisión para cuidar su salud mental. “Me voy la semana que viene por unas semanas, oyentes. Pero quiero tranquilizar a la gente —porque habrá especulaciones sobre mi posible regreso a rehabilitación por drogas debido al tiempo que estaré ausente—, no he recaído”, aseguró quién se internó en un centro terapéutico durante un mes.

A su regreso, Lily contó cómo fueron esas semanas de reflexión. “Me siento muy agradecida de haber recibido el tiempo y el espacio que necesitaba. Hice mucha terapia de grupo y algo de terapia individual, y simplemente necesitaba algo de tiempo y espacio lejos de todo”, advirtió. Mientras ella estaba en tratamiento, Harbour fue visto en los Critics’ Choice Awards 2025 y en el especial del 50º aniversario de Saturday Night Live. También, fue vinculado sentimentalmente con la modelo Ellie Beers Fallon.

David Harbour fue sorprendido por los flashes al dejar su hogar junto con Ellie Beers Fallon, en febrero de 2025 Backgrid/The Grosby Group

Según el Daily Mail, el actor y la joven de 27 años se conocieron el año pasado y viajaron juntos a la India para Año Nuevo. Si bien el encargado de interpretar al jefe de policía Jim Hopper en la serie de Netflix tampoco habló al respecto, el entorno de Allen aseguró que ella estaba “muy molesta” por el nuevo romance de su esposo. “Está convencida de que Ellie y David se veían desde antes de la separación”, revelaron fuentes cercanas.

