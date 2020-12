Albinoni habló de los motivos que causaron su eliminación en el certamen de canto

17 de diciembre de 2020 • 11:34

Luego de haber protagonizado un escándalo con su equipo, Luisa Albinoni quedó afuera del certamen de canto. Tras perder en el "Súper duelo" contra Cachete Sierra, la actriz confesó que los famosos audios le jugaron en contra, aunque aseguró que no le guarda rencor a sus compañeros.

"Estoy muy agradecida, ha sido una experiencia increíble. Agradezco el cariño que me dieron, como me trataron, conocí gente divina, a mis compañeros maravillosos", comentó esta tarde en Hay que ver. Sin embargo,la polémica generada a raíz de unos audios con su equipo de trabajo la hizo despedirse de la pista con un sabor amargo.

"Creo que los audios me jugaron en contra porque hay cosas que no debieran suceder, pero suceden y hay que aceptarlo. No todos nos manejamos de la misma manera, no todos guardamos los trapos sucios en casa. Para mí el grupo era bárbaro, así que me sorprendió todo esto", confesó.

Y tras aclarar que no quiso ofender a nadie con sus dichos, comentó: "Me encantaría que pongan los audios y sean objetivos. A lo mejor se ofendieron, pero son las palabras que digo cuando me caliento, soy de la generación Carmeliana. Pero en vez de venir a decirme algo, no me hablaron durante dos días. Creo que los dos son talentosos (en referencia a su coach y a su partenaire) y no tenían necesidad de esto".

"No les guardo rencor ni resentimiento. No hice nada malo. Yo no tengo doble cara. Si digo lo que tengo que decir y si duele lo siento, pero no soy careta para nada", agregó y si bien aún no se conoce el contenido de los audios en cuestión, dio a entender que su compañero se ofendió cuando ella le dijo que había cantado muy mal en una de las galas.