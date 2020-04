Úrsula Corberó y una postal de "entrecasa" de su cuarentena con El Chino Darín

La pareja de actores se encuentra en Buenos Aires transitando la cuarentena obligatoria Crédito: Instagram

Úrsula Corberó y El Chino Darín están transitando la cuarentena obligatoria juntos . La pareja está en Buenos Aires cumpliendo con el aislamiento, y la actriz española compartió una foto donde muestra a su novio de "entrecasa" colgando la ropa en el living.

Los actores están conviviendo juntos en la Argentina desde hace más de un mes: cuando volvieron de Madrid se aislaron preventivamente durante catorce días y luego el Gobierno decretó la cuarentena obligatoria , que posteriormente se extendió hasta el 13 de abril. En este sentido, Corberó compartió en sus historias de Instagram una postal casera que muestra cómo son sus tardes junto a su novio.

Úrsula Corberó mostró a su novio haciendo los quehaceres domésticos Crédito: Instagram Stories

En la imagen, titulada "La cuarentena", el hijo de Ricardo Darín cuelga la ropa en el tender, vestido con un jogging y una remera blanca. La actriz se muestra muy afianzada con el actor, con quien está en pareja hace casi cuatro años. De esta manera, el romance que comenzó con la barrera de la distancia como un obstáculo difícil de sortear, ahora los encuentra más juntos que nunca.

Días atrás, la protagonista de La Casa de Papel habló con LA NACION y comentó cómo son sus días en casa: "La verdad es que me está pasando una cosa muy extraña con todo esto. He leído en muchos sitios que es súper importante mantener una rutina aun estando en casa, pero la verdad es que me está costando bastante". Y agregó: "Estoy un poco dispersa y me está costando mucho focalizarme en cosas como leer, así que más estoy haciendo es cocinar y comer, que tampoco está mal".

Trailer de La Casa de Papel, cuarta temporada - Fuente: YouTube 02:08

Video

Recordemos que esta madrugada se estrenó la cuarta temporada de la serie española, en donde Corberó interpreta a Tokio. En diálogo con este medio, la actriz aseguró: "Es un momento muy complicado para todos; un momento rarísimo, donde mucha gente la está pasando muy mal, y creo que la llegada de esta cuarta parte me hace sentir que vamos a contribuir para que todo esto se haga un poquito más ameno".