Wanda Nara reveló la insólita variedad de animales que tiene en su casa de campo

La modelo y empresaria contó cuántos animales tiene en su casa de campo de París Crédito: Instagram @wanda_icardi

19 de noviembre de 2020 • 11:20

Wanda Nara divide su vida en tres hogares: su propiedad de Milán, su departamento de París y su casa de campo en las afueras de Francia. La esposa de Mauro Icardi suele responderle algunas consultas a sus seguidores y, esta vez, reveló cuántos animales tiene en su estancia.

Al ver la galería de Instagram de la modelo y empresaria es común encontrar distintas postales del clan familiar junto a sus caballos, rodeados de grandes extensiones de colinas verdes. Los usuarios le preguntaron cuántos animales habitan el lugar y ella los sorprendió al confesar que tiene una gran variedad de especies.

"Tenemos conejos, gallinas, perros, cabras, caballos, patos, y no me acuerdo más. Todo en cantidad", detalló. También contó que su hija Francesca, de cinco años, es una gran amante de los animales: "Ella si pudiera me convertiría la casa en una granja. Entonces, tenemos todo en nuestra casa del campo a la que vamos muy seguido".

Francesca Icardi, de 5 años, ama los animales y su último regalo de cumpleaños fue un caballo

Así fue como le puso fin al misterio de sus habituales fotos en la estancia, y sus seguidores celebraron la posibilidad de que sus hijos estén contacto con la naturaleza en medio de la pandemia de coronavirus.

Recordemos que además el futbolista del París Saint Germain lleva todas sus tradiciones argentinas a cualquier lugar de Europa donde se asiente: desde el clásico mate hasta los asados familiares y su devoción por el dulce de leche.

Por estos días Nara también reveló cómo es su rutina parisina: "Me levanto muy temprano con los nenes, los preparo. Luego los llevo al colegio. Vuelvo a casa y trabajo, entreno y tengo estética en casa todos los días".

"Luego almuerzo con Mauro y vamos a buscar a los niños. Hacemos tareas, los acompaño a fútbol o vamos al parque, depende el día. Cenamos y vuelvo a empezar", cerró sobre su ajetreada agenda de actividades.