Yanina Latorre contó que la ex de Jorge Rial, Romina Pereiro, es “una celosa tóxica” y ella le respondió al aire

Uno de los regresos televisivos más esperados de este 2022 fue, indudablemente, el del programa de espectáculos LAM, que volvió a la pantalla chica tras dos meses de ausencia y con nueva casa: el ciclo conducido por Ángel de Brito se mudó de eltrece a América y tuvo su debut el martes a las 20.

Uno de los temas ineludibles en su vuelta fue la separación de Jorge Rial de Romina Pereiro. Si bien fue el propio conductor quien confirmó la ruptura, la panelista de LAM, Yanina Latorre, amplió un dato arrojado por el periodista Sebastián “Pampito” Perelló Aciar: que el exIntrusos estaba comenzando una relación. Latorre le puso nombre y apellido a la supuesta nueva “conquista” de Rial: Alejandra Quevedo.

Por lo tanto, De Brito aprovechó la vuelta de su programa para ahondar en los pormenores de la separación, y fue entonces cuando Latorre lanzó una de las “bombas” de la noche: que “los celos tóxicos” de la nutricionista fueron uno de los detonantes de la ruptura.

“Ella odiaba a Angie Balbiani [ex panelista de Intrusos, cuando Rial era conductor] por cómo lo beboteaba al aire. Ella es una celosa tóxica y se casaron peleados. De hecho, fue Romina quien pidió que la saquen a Angie de la lista de invitados y en la luna de miel buscaron mejorar la relación, pero discutían en el casamiento”, reveló Latorre, quien amplió su información. “Ella llamaba y les dejaba audios a supuestas amantes de Rial”.

Informe de LAM sobre la separación de Jorge Rial

Pereiro, quien tiene una relación cordial con otra de las panelistas del programa, Pía Shaw, decidió mandarle un mensaje para desmentir a Latorre al aire.

“Jamás llamé a nadie, sí es verdad que más de una vez tuve que defender a mi familia de gente que quiso sacar provecho de situaciones íntimas, pero jamás dudé de mi marido, terminan dando un discurso machista de que las mujeres somos celosas de los maridos, es tan machista que atrasa”, le expresó la ex mujer de Jorge Rial a Shaw para echar por tierra la versión de Yanina, quien se mantuvo firme en su posición y en los datos que le habían llegado sobre el tema.

Según Yanina Latorre, Jorge Rial y Romina Pereiro "sonreían ante las cámaras en el casamiento, pero ya estaban peleados ahí" Instagram: @romiperei

Recordemos que Pereiro pidió que se respete a sus hijas en este momento tan duro que está atravesando a nivel familiar. “Los quiero un montón a Rodri (Lussich) y a Adri (Pallares). Bailé con ellos el vals en mi casamiento, pero no me siento cómoda hablando de algo que tenga que ver con lo privado. Sé que por mi familia soy pública y también por mi trabajo, pero no me siento cómoda hablando de esto, no me sale”, declaró la nutricionista en diálogo con Socios del espectáculo.

El fantasma de Angie Balbiani

Angie Balbiani, quien habría ocasionado celos en la ex de Jorge Rial, Romina Pereiro instagram.com/angelesbalbiani

La información de Latorre recordó un episodio que vivió la periodista Ángeles Balbiani cuando era panelista de Intrusos, programa del que fue eventualmente desvinculada.

“No me consta [que Romina estuviera celosa], prefiero pensar que no tenía que seguir”, dijo Balbiani en una nota con Los ángeles de la mañana, al ser consultada sobre dicha versión en febrero de 2020. “A Romina la conozco de cruzármela”, agregó, asegurando que siempre se saludaron cordialmente. “Lo cortés no quita lo valiente, yo no tengo por qué no saludar”, añadió.

Ángeles Balbiani, sobre su salida de Intrusos: "Necesito dormir tranquila y estar en paz con lo que

Según contó la entonces notera del ciclo de eltrece, Maite Peñoñori, cuando se apagó la cámara Angie se mostró indignada por los rumores. “Me dijo: ‘yo estudié periodismo, trato de hacer todo con el mayor profesionalismo y al final en este medio siempre van a decir que te acostás con alguien’”.

Por su parte, Pereiro aludió a los rumores al responderle a una seguidora a través de sus redes sociales, cuando le preguntó si era cierto que Balbiani se había quedado sin trabajo por su culpa. “Por supuesto que no. Tengo un perfil profesional al que cuido mucho y no me interesa salir a responder mediáticamente nada. Punto final”, escribió la nutricionista.