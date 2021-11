Yuyito González se solidarizó con Mavys Álvarez, la novia menor de edad de Diego Maradona y recordó experiencias similares

Durante la década de los 80, Amalia “Yuyito” González era una de las vedettes más convocantes y exitosas de la escena porteña. Con el tiempo, decidió dejar de lado el mote de sex symbol y apostar por un estilo de vida más espiritual. Al recordar ese camino de transformación, Yuyito se solidarizó con Mavys Álvarez, la novia cubana menor de edad de Diego Maradona y confesó haber vivido varias situaciones parecidas durante su juventud.

“Lo sentí adentro, fue algo medio intuitivo”, comentó Yuyito este mediodía en Los ángeles de la mañana sobre qué la llevó a cambiar de vida. Y enseguida recordó un momento en particular donde hizo el clic: “Estaba haciendo temporada en Mar del Plata y ya sufría. Mis hijos me veían, sobre todo Brenda y Stefano sufrieron muchísimo. Yo hacía topless en el escenario y empecé a no identificarme. La mirada de mis hijos me hizo dar cuenta. Vivís de una manera hasta que un día te das cuenta que esa no es más la manera y buscás otra”, reflexionó sobre este proceso que comenzó hace 17 años atrás.

“Fue un camino interno maravilloso, donde estudié otras cosas y desarrollé otro tipo de vida mucho más espiritual, intelectual. Una experiencia hermosa que todavía sigue. Esto empezó hace 17 años, estuve alejada de los medios 10 años pero no de la gente porque pude participar de 700 conferencias de las que hablábamos de estas cosas de la mujer”, detalló.

Inmediatamente salió el tema de Mavys Álvarez, la novia de 16 años que Diego Maradona tuvo en su paso por Cuba y las declaraciones contra Guillermo Coppola. “Es fuerte, pero no lo creo. No creo que haya sido responsabilidad de él (en referencia al exmanager). Creo que cada uno tomaba sus decisiones. Pero bueno, es una percepción desde el amor, desde el cariño, desde la familia y desde las palabras de él que yo las creo”, opinó la panelista de El show del problema sobre el padre de su hija.

“Como mujer me solidarizo con Mavys, porque a los 16 años…”, señaló sin terminar la frase. Ante la intriga del conductor del ciclo por escuchar su opinión, González recordó algunas situaciones similares que tuvo que atravesar a esa edad: “Yo también a los 16 he pasado por un montón de situaciones que ya están re contra sanadas en mi vida. Las traigo solo para decir que me solidarizo con Mavys y con cualquier Mavys también, pero quiero separar del caso a Guille”, advirtió.

Tras negar haber sido abusada, la exvedette explicó sus palabras: “Estoy hablando de pasar por experiencias que gente adulta que no estaba bien de la cabeza te puede ir llevando. Y no solamente promovido por varones sino por mujeres. Mujeres que te tratan de vender a fulanos y menganos, hay de todo. Cuando pisás la calle de muy joven y estás vulnerable, te entran fácil las balas. Por eso es importante tener una contención”, remató al tiempo que aseguraba que esto no le puede pasar a nadie más.