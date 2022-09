Zaira Nara, tras poner punto final a su relación con Jakob Von Plessen: “Es algo íntimo y muy personal”

escuchar

Por fin, Zaira Nara habló de su separación. Luego de ocho años de relación y dos hijos en común, la modelo y conductora decidió ponerle un punto final a su relación amorosa con Jakob Von Plessen. Primero lo anunció en sus redes sociales, a través de un escueto comunicado. Y este viernes charló con Intrusos en el Espectáculo, donde dio más detalles de lo sucedido: explicó quién decidió dar a conocer la noticia, qué la motivó a anunciarlo públicamente, por qué trascendió días después de que su hermana, Wanda, también anunciara su ruptura y qué rol tuvo la mediática empresaria en su determinación.

“Hiciste un posteo del que habló todo el mundo anunciando tu separación. ¿Cómo estás después de eso?”, fue lo primero que le preguntó Alejandro Guatti, movilero del envío que conduce Florencia de la V, al entrevistar a Zaira en un evento en la noche porteña. “Bien, muy bien. Estamos bien”, respondió la exconductora de Telefe con una sonrisa en la cara. Luego, la pregunta fue sobre el motivo que la llevó a confirmar la noticia en Instagram. “ En algún punto soy una persona pública … Siento que hay un momento en el que uno siente que hay que contar ciertas cosas ”, analizó. De inmediato, aseguró que con el posteo “comenzó y terminó la noticia”. “Eso es todo lo que voy a decir”.

“¿Consultaste con tu hermana cómo comunicarlo?”, quiso saber luego el periodista, y le recordó que días antes Wanda también utilizó sus redes sociales para contar su separación de Mauro Icardi. “ Casualidades. No es que cada decisión que tomo la consulto con mi hermana ”, explicó, contundente, y aseguró que la decisión de blanquear la ruptura la tomaron en familia.

“Estoy bien. La verdad es que a veces, siendo alguien público, uno preferiría no decir nada. Obviamente que está el que dice ‘¿para qué lo pone?’, pero bueno, me parece que uno tiene cierto compromiso”, amplió la modelo intentando buscar las palabras para expresar lo que siente. Luego reveló que también lo hizo porque muchas personas en los eventos le preguntaban cómo estaba y dónde estaba su pareja. “ Me parece que está bueno contarlo para aclarar, frenar y después está en uno cuánto quiere o no contar. En mi caso quiero que quede ahí, porque es algo íntimo y muy personal ”, cerró.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen @jakotango

A partir de ese momento. Zaira, vestida de negro, el pelo recogido con una raya al medio y la boca pintada de rojo, no contó nada más de su situación familiar. Solo aclaró que Wanda la apoyó en un posteo -”Imaginate, somos dos hermanas que nos acompañamos”, dijo- y aseguró que de ninguna manera va a decir nada de la ruptura porque no quiere seguir sumando adjetivos a algo que “ya está, quedó ahí”.

Un anuncio que se veía venir

Durante la tarde del lunes, Zaira compartió en sus historias de Instagram un texto muy directo con respecto a su separación en el que expresó: “Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”. La noticia no sorprendió: a finales de mayo, se dijo que entre Zaira y Jakob había una tercera en discordia e incluso llegó a decirse que estaban oficialmente separados, pero las acusaciones nunca llegaron a confirmarse.

Captura de la historia de Instagram, de la cuenta de Zaira Nara Captura

“Se habla mucho y yo estoy en un momento de mi vida, ya hace un tiempo, en el que prefiero que mi familia quede un poco resguardada, más allá de que se hable todo lo que se habla”, había dicho unos días antes en una entrevista televisiva. “Si se dice algo demasiado enorme y no me aguanto, respondo, para que la bola no se haga mayor. En este caso no salí a aclarar ni tampoco lo voy a hacer ahora”.

A su vez, manifestó: “Cuando algo me lastima o algo excede un poco lo que puedo tolerar, trato de evitarlo. Trato de cuidarme y concentrarme más en canales infantiles. Y cuando baja un poco la tormenta, vuelvo”. Y en sus historias de Instagram compartió una postal en donde posó junto a su entonces marido y sus dos hijos, Malaika y Viggo. “Mis amores”, escribió, con un emoji de un corazón rojo a modo de punto final.

Zaira Nara y su familia @zaira.nara

