En medio del escándalo con Federico Bal, la mamá de Tini Stoessel fulminó a Estefi Berardi

El escándalo del verano ya tiene nombre propio: Federico Bal. Y con él, salpicó a otras reconocidas figuras del mundo del espectáculo argentino, con quien se habría relacionado amorosamente en las numerosas infidelidades que descubrió quien hasta la semana pasada era su novia, Sofía Aldrey. La panelista Estefania Berardi es una de las que formaría parte de una larga lista de amantes que tuvo el actor en los últimos tiempos. En medio de la polémica que se generó por ello, fue Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, quien se hizo eco de lo ocurrido con una contundente frase que estaría dirigida a la joven.

“Un juez llamado tiempo que pone a todos en su lugar”, fueron las contundentes palabras de Mariana Muzlera en Twitter. Usualmente, la mujer comparte en sus redes sociales diversos contenidos relacionados a la actualidad y la carrera de su hija, por ello esta frase llamó poderosamente la atención de sus seguidores, debido a que fueron publicadas momentos más tarde que se difundieron los chats de alto contenido erótico que habrían tenido Estefania Berardi y Federico Bal, que la vinculan directamente con el escándalo.

La madre de Tini se metió en el escándalo de Fede Bal (Captura Twitter)

Poco se tardó en encontrar la vinculación entre las palabras de la madre de la cantante y la información que protagoniza las noticias del mundo de espectáculo. Esto sería debido a que a fines de diciembre Berardi habló acerca de cómo sería la relación de Tini con los hijos de su novio, Rodrigo De Paul, en el marco del escándalo que se generó cuando el jugador regresó a la Argentina tras el triunfo en el Mundial, y la primera visita fue a su pareja.

“El dato que yo tengo viene del lado de él. Sé que a ella no le interesa compartir con los chiquitos, eso es lo que pasa, no puede llevar a los hijos con Tini y él, a Tini no le interesa compartir con ellos. Me han contado cosas horribles que no puedo ni contar, harían quedar muy mal a Tini”, fueron las palabras de la panelista en LAM (América). Esta información la brindó al asegurar que tenía una fuente muy confiable que se la propició, por lo tanto, la relató como una verdad.

Estefi Berardi habló sobre la relación de Tini con los hijos de De Paul

En aquel momento, desde el entorno de la cantante de “Fresa” decidieron no responder a la acusación, postura que mantienen en cuanto a los rumores que giran en torno de la estrella para mantener el bajo perfil. Hasta este momento, en el que la propia Mariana decidió dejar una contundente frase popular, que rápidamente fue adjudicada y no tuvo respuestas por parte de la panelista, que se muestra ocupada con el asunto de Federico Bal.

La madre de Tini Stoessel lanzó una contundente frase que rápidamente se la vinculo con Estefi Berardi (Foto Instagram @mluciamuz)

A pesar de que Estefanía mantiene una firme postura al indicar que los chats no son reales, el escándalo la tiene en el foco de la polémica y por ello decidió contratar como abogado a Fernando Burlando para escudarse en la Justicia e iniciar acciones legales para quienes la relacionen con los hechos de infidelidad que habría protagonizado el actor.

