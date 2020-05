El músico fue muy duro con la diva. Fuente: Salta4400

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de mayo de 2020 • 15:47

La decisión de Susana Giménez de viajar hacia Uruguay en medio de la cuarentena provocó una fuerte reacción en muchas personas que consideran que la diva actuó mal y tendría que haberse quedado en el país respetando el aislamiento preventivo y obligatorio.

Invitado al programa Sobredosis de TV (C5N), el músico Iván Noble apuntó contra la diva de los teléfonos: "Siempre me pregunté por qué se le da tanta entidad al discurso de personas que son muy ignorantes, que tienen astucias televisivas muy grandes y por eso son lo que son. Eso son: personas de la tele que fueron muy astutas, no más que eso. No es gente que haya estudiado, que haya ejercido. Hablan como hablan en los bares los borrachos ".

La conductora afirmó que Argentina se está convirtiendo en Venezuela. Fuente: Archivo Fuente: Archivo

El exlíder de Los Caballeros de la Quema opinó sobre la actitud de la conductora luego de ver un informe sobre el viaje a Punta del Este . "¿A quién carajos le importa lo que tenga para decir Susana Giménez a esta altura? Estamos viviendo un momento muy dramático. Es una cuestión de vida o muerte. A mí me importa un carajo lo que diga . Por mí que se vaya a Etiopía. Me da lo mismo", afirmó.

Y agregó: "La ignorancia es atrevida y las cosas que dice cuando habla de política son descomunalmente de ignorante pero nadie discute por qué es importante o por qué se le dedica tantos minutos a lo que dice una persona que durante muchos años se sentó en un living e hizo charlar a gente".

Para finalizar, el cantante aclaró que "ella no es científica, ni cientista político, ni socióloga, ni psicóloga, ni nada. Es una señora que habla en la televisión y esa es la relevancia que tiene".