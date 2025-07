Por qué Beatriz Salomón demandó a América y por qué la Justicia le dio la razón

La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de las herederas de Beatriz Salomón en la demanda por daños y perjuicios que la actriz inició contra América TV y los periodistas Jorge Rial y Luis Ventura. La sentencia aborda la colisión entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, y revierte un fallo anterior de la Cámara Civil que favorecía a los mencionados.

¿Por qué Salomón hizo la denuncia y cuál fue el fundamento de la Corte?

Beatriz Salomón inició acciones legales por la difusión de un informe con cámara oculta en el programa Punto Doc el 6 de octubre de 2004. Las imágenes mostraban a su entonces marido, el médico Alberto Ferriols, en una situación de “trato sexual” con una paciente. La Justicia determinó que la exhibición de esas escenas constituyó una intromisión en su intimidad.

Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, señalaron que la acción televisiva representó una intromisión en su intimidad Rodrigo Nespolo

El fallo de la Corte Suprema sostiene que los hechos expuestos eran ajenos a la actividad por la cual la actriz era una figura pública y, por lo tanto, carecían de interés general. La sentencia concluyó que la exposición de la infidelidad de su pareja le ocasionó un daño, al vulnerar su esfera privada.

Cómo define la Justicia el derecho a la intimidad de las figuras públicas

El fallo establece criterios sobre la privacidad de las personas con notoriedad pública. Señala que la divulgación de aspectos de su vida privada solo se justifica si se relaciona con la actividad que les otorga popularidad o si responde a un interés general.

“Ese avance sobre la intimidad no autoriza a dañar la imagen pública o el honor de estas personas y menos a sostener que no tienen un sector o ámbito de vida privada protegida de toda intromisión”, afirma la sentencia.

El exmarido de Beatriz Salomón, Alberto Ferriols Archivo

La responsabilidad de Intrusos y la falta de consentimiento

La demanda de Salomón argumentó que existió una connivencia entre Punto Doc e Intrusos en la Noche, ambos ciclos de América. Según la presentación judicial, fue invitada a este último programa junto a su esposo con el pretexto de aclarar supuestas irregularidades profesionales, pero el objetivo real era registrar su reacción ante las imágenes.

La Corte Suprema acogió este argumento. Consideró que la retransmisión de la cámara oculta en Intrusos, el interrogatorio de los conductores sobre el tema y la posterior difusión del backstage constituyeron una invasión a su privacidad tanto como el episodio previo.

Jorge Rial y Luis Ventura también estuvieron involucrados en la difusión del contenido según la Corte Archivo

El tribunal también desestimó que la permanencia de la actriz en el estudio implicara un consentimiento. “Aquella conducta no puede ser interpretada como una pauta de comportamiento favorable a dar a conocer esas relaciones íntimas”, indicaron los jueces.

Algunos detalles del proceso judicial

El fallo judicial detalla que, tras la emisión de las imágenes en el programa conducido por Rial y Ventura, Salomón expresó: “Si él tiene un problema de sexualidad, sí o no, es mi problema, no de la audiencia, ni de Punto Doc, ni de nadie. Lo elegí y yo he formado una familia y estoy bien así”.

Beatriz Salomón ya había expresado el descontento y expuesto la violación a la intimidad en pleno auge mediático del hecho

El proceso judicial tuvo varias etapas. La Cámara Civil había responsabilizado únicamente a la productora Eyeworks Argentina SA (ex Cuatro Cabezas). Tras la apelación de Salomón, fallecida en 2019, sus hijas continuaron el reclamo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.