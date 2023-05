Estalló la guerra interna en LAM: los fuertes cruces en Twitter entre Ángel de Brito y Estefi Berardi

escuchar

El viernes por la noche, explotó una bomba en vivo en LAM (América) entre Yanina Latorre y Estefi Berardi. El cruce no terminó en la pantalla y su onda expansiva se trasladó a Twitter en donde el conductor estalló en furia al ver los movimientos en redes sociales que hizo la también bailarina, en contra de él y del ciclo. El ida y vuelta fue letal y peligraría la continuidad de la joven en el programa.

“Sos misógina y tenés un problema con las mujeres. Con la China Suárez hacés lo mismo. Sos agresiva, cuando das una información te gusta hacer sentir mal al otro, te gusta destruir a tus compañeros, hiciste echar a un montón de compañeras y eso te hace feliz”, fueron las palabras de Estefi Berardi hacia Yanina Latorre, luego de ser acusada de dar información errónea sobre la vuelta de Jorge Rial a la televisión, tras sufrir un infarto.

Yanina Latorre y Estefe Berardi se dijeron de todo al aire

Si bien no se trata de la primera vez que las panelistas tienen discusiones en vivo, en esta ocasión contó con la intervención de Ángel de Brito al pedir explicaciones a Berardi sobre quiénes eran aquellas expanelistas que le informaron que fueron echadas por Yanina Latorre. “Si me vas a meter a mí y al programa decime quién lo dijo porque es mentira”, exigió. Acto seguido, negó que una situación así se haya dado, sino que aclaró que todas las trabajadoras que dejaron el ciclo fue por voluntad propio o prescindieron de sus servicios.

Por su parte, la angelita indicó que LAM es un lugar donde la agresión es constante, algo que no ocurre en otros sitios. Se creyó que el elevado ida y vuelta había culminado al momento que Yanina Latorre señaló que en el 2022 señaló que padeció los conflictos con su compañera. Pero la pelea continuó en redes sociales.

Ángel de Brito cruzó a Estefi Berardi (Captura Twitter)

“Los retweets y ‘Me Gusta’ de @estefiberardi contra el programa que la hizo famosa y contra el conductor que le dio su mejor oportunidad”, escribió Ángel de Brito al compartir diversas capturas de Twitter en las que la panelista apoyaba las palabras de diferentes usuarios que apuntaban contra los integrantes del ciclo. La respuesta de la panelista no tardó en llegar: “Me diste la mejor oportunidad, me hiciste crecer y obtuve un montón de satisfacciones en muchos sentidos. Eso no quita que se permita la violencia y el maltrato. Son dos cosas diferentes”.

Por su parte, Ángel señaló que la panelista en ningún momento realizó quejas personales respecto al trato que recibía en el ciclo, sino que elige el camino mediático para hacerlo, “de la manera menos profesional que existe”, aseguró.

Ángel de Brito y Estefi Berardi se cruzaron en Twitter (Captura Twitter)

Rápidamente, los usuarios de Twitter se hicieron eco de la discusión virtual y las preguntas sobre la continuidad de Estefi fueron las más realizadas. Ante esto, el conductor aseguró que no habrá cambios en el panel. “Absolutamente nada. La libertad qué hay en #LAM es única. En otro programa, otro conductor ya hubiera fajado a todas”, indicó, dando por finalizada la discusión.

La respuesta de Yanina Latorre a Estefi Berardi

“Dejá de mentir y ensuciar gente. Nadie te maltrató ni te violentó. Me agrediste 1 año entero. Te metiste con mi laburo. Me pediste ayuda varias veces. Sos mala compañera y egoísta. Haces quilombo mediático y después no sabes como salir”, fue el primer tweet que le dedicó Yanina a Estefi. Y fiel a su estilo, no fue el único.

Yanina Latorre apuntó contra Estefi Berardi (Captura Twitter)

Acto seguido, aseguró que no permitiría que ninguna persona interceda en el su trabajo. Además, aseguró que el trabajo en equipo no era el fuerte de Berardi, como así también cuestiono la forma que lleva a cabo sus tareas como periodista, al indicar que muchas veces habla desde la mentira. Y cerró: “No te quiere nadie en LAM. No sos empática. Hablen con la producción. A mí me adoran. Laburo en equipo y para un programa. Anda a hacer tu negocio a otro lado. ¿Te acordás cuando dijiste que Tini maltrataba niños? Descarada”.

