Qué decían los mensajes de Lourdes sobre su novio meses antes del impactante caso

En las últimas horas, el caso de Lourdes Fernández, reconocida por ser una de las voces del grupo pop Bandana, acaparó las noticias. La denuncia que realizó su madre con intención de saber el paradero de su hija, a quien no veía desde el 4 de octubre, desencadenó un fuerte operativo afuera del departamento de Leandro García Gómez, su expareja, quien ahora está imputado por privación ilegítima de la libertad. A medida que las horas pasan, se viralizó un alarmante posteo que la cantante hacía hecho hace meses.

Lowrdez fue privada de su libertad por su expareja, Leandro García Gómez Hernan Zenteno - La Nacion

“He tomado decisiones de las cuales me arrepiento y las tomé como experiencias de aprendizaje… Soy humana, no perfecta, como cualquier otra persona", son las palabras con que las que la integrante de la banda de inicio de los 2000 inició la publicación que realizó mediante su cuenta de Instagram en mayo de este año.

Lowrdes le había pedido perdón a su expareja (Foto: Instagram/@lowrdes)

Y continuó: “Nosotros tenemos que ser el cambio que quiere ver en el mundo. Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida. Espero que algún día puedas perdonarme”.

Aquel fragmento fue el que acompañó a una fotografía en la que se la vio abrazándolo y sonriendo frente a cámara. El pedido de disculpas fue interpretado por muchos como un arrepentimiento de las acusaciones que realizó años atrás en su contra. Otro detalle que no pasó inadvertido es que etiquetó en el posteo a distintos medios de comunicación.

En 2022, la artista presentó la primera denuncia contra él por lesiones leves. Para ratificar sus dichos, recurrió a su red social, donde generó preocupación entre sus seguidores al subir un video en el que se la vio visiblemente angustiada. “Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, denuncien, no tengan miedo”, expresó.

En ese sentido, enumeró una serie de situaciones que padeció: “Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”.

Lourdes Fernández, de Bandana, acusó a su expareja de golpearla

Sin embargo, Lourdes volvió a tener contacto con García Gómez y este año otro hecho de violencia la obligó a presentarse nuevamente ante la Justicia. El evento ocurrió el 1° de octubre, cuando la Policía se acercó al departamento en el que convivían, luego de que los vecinos alertaran al 911. Tras la intervención policial, el hombre de 47 años abandonó el hogar.

El caso caló hondo este jueves, cuando la desesperada búsqueda de Fernández era titular de los medios. Después de casi 24 horas de preocupación y con guardia policial en la vivienda de Gómez García, el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47 dio la orden de allanamiento en el lugar, ubicado en Ravignani 2186. “En el interior del inmueble fue encontrada Lourdes Fernández y minutos después el hombre fue detenido”, precisaron fuentes judiciales a LA NACION.

Leandro García Gómez, el ex de Lourdes de Bandana detenido Policía de la Ciudad

En tanto, pasadas las 22.30, la cantante fue trasladada para su atención al Hospital Fernández, y recibió el alta durante la madrugada del viernes. El personal médico de la institución evaluó a Lourdes y, al no detectar sintomatología, se le permitió dejar el hospital alrededor de las 2:30. No fue necesario que permaneciera ingresada en observación, por lo que se trasladó a la casa de una amiga.