Valeria Gastaldi y Lissa Vera, de Bandana, rompieron el silencio sobre Lourdes Fernández: “Ni una más”

Tras varias horas de incertidumbre y una intensa búsqueda, la aparición de Lourdes Fernández, exintegrante del recordado grupo Bandana, generó alivio y conmoción en el mundo del espectáculo. La artista fue hallada el jueves por la noche en el domicilio de su expareja, Leandro García Gómez, quien posteriormente fue detenido por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de una denuncia por violencia de género. En medio de la preocupación general, sus excompañeras de la banda decidieron expresarse públicamente y compartieron mensajes en sus redes sociales para darle muestras de apoyo y afecto a Lourdes en este delicado momento.

Sin lugar a dudas, el desenlace de esta situación trajo un profundo alivio a familiares, amigos y, por supuesto, a las compañeras de grupo de la cantante. Tras los hechos, sus exintegrantes comenzaron a referirse públicamente a lo sucedido. Primero lo hizo Virginia da Cunha, con un mensaje en redes en donde dejó en claro su alivio por el hecho de que la justicia actuó a tiempo. Luego, Valeria Gastaldi compartió sus sentimientos sobre la difícil experiencia que atravesó Lourdes.

La primera en expresarse en redes fue Virginia da Cunha (Captura: Instagram @virginiadacunha)

“Nunca es tarde para decir ni una más. Justicia, que dure. Gracias”, escribió la artista en una historia de Instagram al destacar importancia de visibilizar y acompañar la denuncia. Además, agregó: “Gracias al equipo que fuimos para sostener esta denuncia. Mucho amor a la familia de Lou. Mabel”.

Qué dijo Valeria Gastaldi tras la aparición de Lourdes (Captura: Instagram @valeriagastaldi)

Por su parte, Lissa Vera, se refirió al tema en una entrevista en Radio con Vos (FM 89.9), en donde dejó expresó: “Yo estoy preocupada, porque es un tipo rencoroso y vengativo. Alguien lo tiene que enfrentar, no puede ser que se lleve el mundo por delante y se ría de la Policía, que se ría de los medios, no puede ser”.

Lissa Vera se refirió a lo ocurrido con Lourdes de Bandana y fue contundente

Cabe recordar que Bandana fue una exitosa banda de pop argentino formada en 2001 a través del programa Popstars, integrada por Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia da Cunha, Valeria Gastaldi e Ivonne Guzmán, que rápidamente se convirtió en un fenómeno juvenil. Aunque el grupo se separó en 2004, la reciente situación que involucró a Lourdes Fernández puso en evidencia la unión que aún mantienen sus excompañeras, quienes demostraron apoyo y solidaridad.

Qué pasó con Lourdes Fernández de Bandana

La alarma se encendió cuando la madre de Lourdes Fernández presentó una denuncia por su desaparición, después de no tener noticias de ella desde el 4 de octubre. En su declaración, advirtió que la cantante había vivido anteriormente situaciones de violencia de género con su expareja, Leandro García Gómez. A raíz de la denuncia, la Policía de la Ciudad comenzó la investigación y se dirigió al departamento de Lourdes en Palermo, donde García Gómez les aseguró que ya no estaban juntos y que ella no residía allí.

Lourdes apareció en el departamento de su expareja, Leandro García Gómez Hernan Zenteno - La Nacion

Durante el día, Lourdes publicó en Instagram algunas historias confusas, incluyendo una foto con su gato y un video en el que intentaba transmitir tranquilidad, pero luego dejó de aparecer en las redes, aumentando la preocupación. En paralelo, su amiga y excompañera de Bandana, Lissa Vera, se presentó ante la Justicia y advirtió que García Gómez era “una persona muy peligrosa”, lo que intensificó el temor por la seguridad de la cantante.

Finalmente, horas después, Lourdes se comunicó mediante videollamada con el área de Búsquedas de Personas y aseguró que estaba bien, aunque sin revelar su ubicación. Por la noche, la Policía la encontró en el departamento de su expareja y procedió a detenerlo. García Gómez fue trasladado a la Alcaidía central de la Comuna 4, en Barracas, donde quedó bajo custodia hasta que se defina su situación judicial.