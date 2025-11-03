Qué dice el fuerte posteo de Paula Robles contra Marcelo Tinelli

Paula Robles, reaccionó con un fuerte mensaje en Instagram tras la denuncia de su hija Juana por amenazas. Tras el posteo de la joven modelo, donde revelo que solicitó un botón antipánico a la Justicia, generó una ola de preocupación y comentarios. El posteo de Robles incluyó citas de Oscar Wilde y Alejandro Jodorowsky, interpretadas como indirectas hacia Tinelli, y avivó rumores sobre la relación entre padre e hija.

El mensaje de Paula Robles tras las declaraciones de Juana Tinelli

Ante la situación, Paula Robles utilizó sus historias de Instagram para manifestar su apoyo a su hija y lanzar una indirecta a Marcelo Tinelli. Inicialmente, compartió una cita de Oscar Wilde: “El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere”.

Paula Robles citó una frase de Oscar Wilde para graficar su desazón por la situación que vive su hija Juana

Juana Tinelli respondió a esta publicación con la frase “El egoísmo enferma”, acompañada de un emoji de un tiro al blanco.

"El egoísmo enferma", retrucó Juanita Tinelli sobre la frase que posteó su mamá, Paula Robles

Posteriormente, Robles publicó otra cita, esta vez de Alejandro Jodorowsky: “Huye del egoísta. Cuando la mente tiene hambre de ser única, se come a cualquiera”, acompañada de la imagen de un árbol sin hojas.

"Huye del egoísta", la frase que evocó Paula Robles al referirse a Marcelo Tinelli

El posteo de Juana Tinelli

Juana Tinelli recurrió a Instagram para expresar su temor y solicitar ayuda. “Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”, escribió la joven. Además, trascendió que solicitó un botón antipánico al Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires.

El descargo de Juanita Tinelli en sus redes (Fuente: @juanittinelli1)

En su descargo, Juana Tinelli también se refirió a su relación con su padre: “No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad”. Estas declaraciones alimentaron rumores sobre una posible mala relación entre padre e hija.

Juana Tinelli hizo un posteo donde contó que recibió amenazas Gerardo Viercovich - LA NACION

La respuesta de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli se pronunció sobre la situación a través de una historia temporal en Instagram. “Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos”, comenzó el conductor.

El posteo de Marcelo Tinelli tras el posteo de su hija Instagram

El conductor continuó: “Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó y estoy ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables”.

Además, agregó: “Como se darán cuenta en su posteo, además se trata de un tema familiar y muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia. Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber se los voy a comunicar. Muchas gracias”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.