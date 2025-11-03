Video: el peligroso accidente de Cachete Sierra en MasterChef y el desopilante comentario de Evangelina Anderson

En una cocina pueden pasar muchos accidentes y las hornallas de Masterchef Celebrity (Telefe) no son la excepción. Esta vez, Agustín “Cachete” Sierra protagonizó un divertido y peligroso momento cuando estaba preparando su plato en la última emisión y su sartén largó una llamarada que sorprendió a todos en el estudio. El percance despertó una catarata de comentarios en las redes sociales.

Un fuego fuera de control interrumpió la rutina del estudio de MasterChef Celebrity en el último programa por culpa de Cachete, uno de los participantes más queridos del certamen, pero también uno de los que mayores problemas presenta a la de cocinar. El actor intentó flambear una preparación y terminó causando un accidente que generó asombro entre sus compañeros y el jurado.

El fuego en la sartén de Cachete (Captura: telefe)

Concentrado en su desafío culinario, el ex chico Cris Morena vertió alcohol sobre la sartén para potenciar su cocción. Sin embargo, la reacción fue mayor de la esperada: una gran llama se elevó hacia el techo del set, provocando un desconcierto generalizado en el set. El comentario de los otros concursantes y del impiadoso jurado no tardó en llegar.

Diego Schwartzman, que cocinaba a pocos metros de Cachete, exclamó: “¡Nooo, amigo!”, reflejando la sorpresa que sintieron todos los participantes. Germán Martitegui, integrante del jurado, lanzó un llamado de atención a los gritos: “¡Cachete! ¿Qué hacés, Cachete? Mirá lo que es eso”, exclamó señalando la llamarada. En medio del humo, Sierra trató de mantener el humor y se defendió: “¡No hice nada! ¡Está loco esto!”, dijo entre risas, sin salir de su asombro ante la situación.

El episodio produjo cientos de comentarios en redes sociales (Captura: telefe)

Desde la cocina de adelante, Evangelina Anderson, una de las más destacadas concursantes, sintió el calor de la explosión y reaccionó con una broma que desató carcajadas: “¡Qué peligro, Cachete atrás mío, casi me deja pelada!”, comentó en tono de broma la exesposa de Martín Demichelis. Las cámaras captaron todo y el clip no tardó en viralizarse, generando memes y comentarios divertidos en redes sociales, sobre todo en X.

"Casi me deja pelada", bromeó Evangelina Anderson (Captura: telefe)

A raíz del percance en las hornallas de Cachete, Wanda Nara, conductora del programa, se acercó a la escena con una postura entre alarma y risa. La modelo buscó calmar a los participantes y, al confirmar que nadie resultó herido, acompañó el cierre con una sonrisa cómplice. Cachete, lejos de perder la compostura, eligió reírse de sí mismo y seguir cocinando, manteniendo el espíritu distendido que lo caracteriza en el ciclo de cocina.

Aunque no hubo consecuencias físicas, el episodio recordó que hay que tener recaudos a la hora de cocinar. Si bien es un show, los cocineros que compiten en el reality son solamente aficionados a la cocina y, en algunos casos, tienen muy poca experiencia a la hora de poner manos en la masa. Por lo tanto, este accidente sirvió de aprendizaje para todos en el set. La mezcla de susto, humor y espontaneidad hizo del momento uno de los más virales de la edición, reafirmando la esencia del programa.

Así, Cachete Sierra se convirtió en lo más comentado de la noche, donde varios de sus compañeros resaltaron del resto con sus elaborados platos. Con la gala de eliminación acercándose, habrá que ver si este percance tendrá un impacto negativo en la imagen que tiene el jurado, integrado por Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, sobre el actor. Al fin y al cabo, son los propios chefs quienes deciden qué participante abandona el ciclo.