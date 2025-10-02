Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina de este jueves 2 de octubre

A tres semanas del accidente de tránsito que lo dejó en grave estado, Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en el partido bonaerense de Moreno. El exparticipante de Gran Hermano sufrió un fuerte choque en moto el pasado 12 de septiembre, en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez.

Desde entonces, su evolución es seguida de cerca por sus familiares, amigos y una gran comunidad de seguidores que se mantiene atenta a cada novedad. Quien se encarga de brindar actualizaciones médicas de manera diaria es Daniela Celis, su expareja y madre de sus dos hijas, Aimé y Laia. Este jueves 2 de octubre, la influencer utilizó sus historias de Instagram para compartir las últimas novedades brindadas por el equipo médico.

“Hoy se pudo realizar la toilette quirúrgica sin complicaciones. Ya se encuentra en UTI para continuar su recuperación. No requiere asistencia ni cánula de oxígeno”, escribió Daniela, quien resaltó que se trata de “grandes pasos” en el estado clínico del joven. Además, expresó un especial agradecimiento al equipo de cirugía del hospital por su dedicación y profesionalismo: “Queremos agradecer al equipo de cirugía del Hospital de Moreno por tercera vez, y a todos los que nos acompañan en este camino”.

Daniela Celis contó los avances de Thiago Medina (Foto: Historia de Instagram @danielacelis01)

Rápidamente, esta buena noticia sobre el estado de salud del exhermanito llenó de esperanza a gran cantidad de fanáticos, quienes le dedicaron mensajes de apoyo en X y solicitaron que todas las personas continúen con las oraciones en su nombre. “Más buenas noticias sobre Thiago Medina“; ”Estoy siguiendo minuto a minuto la salud de Thiago Medina como si fuera mi primo” y “Cadena de oración para Thiago Agustín Medina”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la red social.

¿En qué consiste la toilette quirúrgica a la que fue sometido Thiago Medina?

Según la Clínica Universidad de Navarra, la toilette quirúrgica es un procedimiento médico que consiste en la limpieza profunda de una herida o zona lesionada, con el objetivo de eliminar tejido muerto, cuerpos extraños o restos de infección. Suele realizarse en pacientes que sufrieron traumatismos severos, ya que permite favorecer la cicatrización y prevenir complicaciones posteriores. En el caso de Thiago, representa un paso clave en su recuperación, ya que indica una evolución favorable del cuadro clínico y una disminución de los riesgos asociados a infecciones o complicaciones cutáneas.

La hermana de Thiago Medina reveló la primera conversación que tuvo con él tras salir del coma

En el día de hoy, tanto Daniela Celis como su hermana Camila pudieron ingresar al área de terapia intensiva a ver a Thiago Medina. Al salir del hospital, la joven decidió brindar una entrevista a Cortá por Lozano (Telefe) y contarle a Vero Lozano todos los detalles de su charla con él que la llenó de alegría.

“Lo vi, hoy entré con Daniela y está maravilloso. Esto es de a poquito, va evolucionando día a día. Pero con que me reconozca y me diga ‘gorda’ es todo. Sabe quienes somos, lo único que me dice es: ‘Estás más gorda. Empezá la dieta’. Él es así conmigo. Lo vi un rato y ya después lo dejamos descansar”, dijo Camila entre risas por el comentario que le hizo su familiar internado.

Camila habló sobre cómo se encuentra Thiago Medina

Por último, la mujer reconoció que aunque Thiago hoy se encuentra más estable, su salud fue de suma preocupación para todos durante días y que aún le queda un proceso largo para poder regresar a su hogar. “Es un milagro y realmente va a ser un testimonio vivo. El que cree en Dios sabe lo que estoy diciendo. Mañana van a ser 20 días que está internado”, cerró.