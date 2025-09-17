Qué dijo Agustín Franzoni sobre Flor Jazmín Peña que generó repudio en las redes

Las redes sociales se encendieron tras la difusión de comentarios realizados por Agustín Franzoni sobre Flor Jazmín Peña. El influencer generó controversia al insinuar que posee contenido privado de su expareja, lo que provocó una fuerte reacción por parte de la bailarina, quien anunció que tomará acciones legales. Tras la polémica, Franzoni ofreció una suerte de disculpa pública durante su programa.

¿Qué dijo Agustín Franzoni sobre Flor Jazmín?

Según trascendió, Agustín Franzoni insinuó en el ciclo de streaming Circuito Cerrado (La Casa), que conduce con Manu Viale, que tiene guardado contenido privado de su expareja, Flor Jazmín Peña.

En el programa Sálvese Quien Pueda (SQP), emitido por América TV y conducido por Yanina Latorre, se presentó un informe sobre el tema. En el mismo, se expuso que Franzoni dijo: “Tengo un par de videitos que no voy a borrar, ¿Tengo que borrar los videitos que tengo? No los borro ni en p..., en un par de años quizás salen una fortuna". Este comentario desató una ola de críticas y generó gran preocupación en la bailarina.

Agustín Franzoni sobre los supuestos videos íntimos de Flor Jazmín

Ante la ola de comentarios y repudios que recibió, Franzoni intentó minimizar sus dichos y aseguró que todo se trató de un chiste: “Quiero aclarar que obviamente fue un chiste, nada de lo que se dijo es cierto, no tengo ningún flash drive con videos de mis exs ni nada. Fue en un contexto de juego, que estábamos jugando, un juego de parejas que todos estábamos boludeando y lo tiré como un chiste. La gente que me conoce, que mira el programa, sabe cómo soy y creo que de hecho nadie comentó nada porque pasó, se entendió que fue un chiste”.

La palabra de Agustín Franzoni tras el escándalo que se generó por sus dichos

Y agregó: “Sé que es un tema para no hacer chistes, justamente, y no estoy de acuerdo, pero bueno son cosas que pueden suceder estando al aire y hablando y quería dejar eso en claro”.

La reacción de Flor Jazmín Peña a las declaraciones de Franzoni

Flor Jazmín Peña se mostró muy afectada y avergonzada por los dichos de su expareja. En LAM (América TV) previo a leer los mensajes con Flor Jazmín, Ángel de Brito expresó su apoyo a ella y destacó su personalidad. "Flor Jazmín Peña, con la que trabajé además mucho tiempo en el Bailando, es un sol, no se mete con nadie, no jode, no busca el quilombo“, rememoró.

En mensajes privados con el conductor de LAM, Flor Jazmín Peña manifestó su dolor y vergüenza por tener que hablar públicamente de algo tan íntimo. “Me da una vergüenza bárbara tener que hablar de algo que es tan íntimo, que le llegue a mis viejos. Algo que sucedió en completa intimidad y tener que hablar de esto porque a él se le ocurrió hacer un chiste al aire. No sé qué tan chiste es. Lo siento como una amenaza“, señaló y expresó sentirse amenazada por la insinuación de que Franzoni posee videos íntimos suyos. ”Lo siento como una amenaza, está diciendo al aire que tiene videos íntimos míos“, completó.

Flor Jazmín Peña habló sobre los polémicos dichos de su exnovio, Agustín Franzoni

También se refirió a los comentarios que Franzoni hizo sobre su actual relación con Nicolás Occhiato. "Hasta ayer hablaba bien de él, porque entendía que lo que decía tenía que ver con un enojo, con un dolor, pero ya pasaron dos años. Tampoco es que le fui infiel con Nico. Siempre mantuvimos mucha honestidad, pero se ve que cambió“, afirmó.

Frente a las declaraciones de su expareja, la bailarina anunció su decisión de iniciar acciones legales contra Franzoni. "No me va a quedar otra que recurrir a la Justicia. No puedo creer tener que recurrir a un abogado por un ex“, explicó.

