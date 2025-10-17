Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana del 18 y 19 de octubre

Como cada viernes, Netflix ya tiene seleccionada una lista con las mejores películas y series para disfrutar durante el fin de semana desde la comodidad del hogar. Después de los compromisos laborales, uno de los planes más elegidos es “maratonear” y deleitarse con las producciones destacadas de la reconocida plataforma de streaming.

A continuación, la lista para que elegir no sea tan tedioso y que puedas disfrutar del mejor contenido durante las próximas 48 horas sin parar.

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Nadie nos vio partir (2025)

Drama/Suspenso. Basada en la novela homónima de Tamara Trottner, narra la frenética búsqueda de una madre para recuperar a sus hijos, quienes fueron secuestrados por su marido como venganza. Esto marca el inicio del enfrentamiento entre dos de las familias más poderosas de la comunidad judía mexicana en la década de 1960. Duración: cinco episodios. Ver Nadie nos vio partir.

Tráiler oficial de Nadie nos vio partir

2. Reclutas (2025)

Drama/Basadas en hechos reales. Ambientada en el duro e impredecible mundo del Cuerpo de Marines de Estados Unidos de 1990, cuando el ejército todavía no admitía a personas gay, sigue a Cameron Cope, un joven sin rumbo que no salió del closet, y a su mejor amigo Ray McAffey , heterosexual e hijo de un marine condecorado. Juntos tendrán que lidiar con las minas -tanto literales como metafóricas- del campo de entrenamiento, donde forjarán lazos inesperados y descubrirán su verdadero yo en un lugar que les exige más de lo que creían poder dar. Duración: ocho episodios. Ver Reclutas.

Tráiler oficial de Reclutas

3. Monstruo: la historia de Ed Gein (2025)

Drama/Terror. En los campos del Wisconsin rural de los años 50, un hombre solitario, amable y aparentemente inofensivo llamado Eddie Gein vivía en una granja en ruinas, donde ocultaba una “casa de los horrores” tan espeluznante que redefiniría la pesadilla americana. Impulsado por la soledad, la psicosis y una obsesión absoluta con su madre, los perversos crímenes de Gein dieron vida a un nuevo tipo de monstruo, lo que dejó un legado macabro que engendró monstruos en la ficción creados a su imagen, y encendiendo una obsesión cultural por los criminales psicológicamente desviados. Duración: ocho episodios. Ver Monstruo: la historia de Ed Gein.

Montruos: La historia de Ed Gein, tráiler oficial

4. Amor y riqueza (2025)

Drama/Romance. La acomodada vida de Nihal se tambalea cuando un magnate hecho a sí mismo, con buen ojo para el dinero y mucho más para el amor, revoluciona a la aristocracia de Estambul. Duración: diez episodios. Ver Amor y riqueza.

Animal, tráiler oficial

5. Animal (2025)

Comedia/Animal. Antón es un veterinario rural gallego que se ve obligado a aceptar un trabajo en una tienda-boutique para mascotas dirigida por su sobrina Uxía, junto a quien descubrirá que, en la familia y en el trabajo, no todo es siempre blanco o negro. Duración: nueve episodios. Ver Animal.

Animal, tráiler oficial

Las cinco mejores películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. La mujer del camarote 10 (2025)

Suspenso/Misterio. A bordo de un lujoso yate por motivos de trabajo, una periodista ve cómo alguien cae al mar. Pero, cuando nadie la cree, decide arriesgar su propia vida para descubrir la verdad. Duración: 1 h 35 min. Ver La mujer del camarote 10.

La mujer del camarote 10, tráiler oficial

2. Caramelo (2025)

Suspenso/Drama. Tras recibir un diagnóstico que cambiará su vida, un prometedor chef encuentra consuelo, risa y esperanza gracias a la inesperada compañía de un amigo de cuatro patas. Duración: 1 h 40 min. Ver Caramelo.

Caramelo, tráiler oficial

3. Furioza 2 (2025)

Acción/Drama. A resultas de un asesinato, el nuevo líder de Furioza, Golden, reclama el poder de su violenta banda de ultras y adopta un nuevo enfoque para actuar en el extranjero. Duración: 2 h 19 min. Ver Furioza 2.

Furioza 2, tráiler

4. Las guerreras K-pop (2025)

Fantasía. La película animada sigue a tres ídolas del K‑pop que, además de cantar y bailar, son secretamente cazadoras de demonios. Juntas deben enfrentar a una banda rival de hombres poseída por fuerzas oscuras que amenaza con robar las almas de sus fans. Con mucha música, humor y acción, la historia mezcla el mundo del espectáculo con la fantasía y la aventura. Duración: 1 h 35 m. Ver Las guerreras K-pop.

Tráiler oficial de la película Las guerreras del K-pop

5. La vida secreta de tus mascotas 2 (2019)

Aventura/Drama. Max, Gidget, Snowball y el resto de la pandilla emprenden nuevas aventuras y se esfuerzan por encontrar la valentía necesaria para ser sus propios héroes. Duración: 1 h 26 min. Ver La vida secreta de tus mascotas 2.