Sigue la guerra entre Gustavo Scaglione y Tinelli: el empresario le contestó al conductor

La pelea mediática y judicial entre Marcelo Tinelli y el empresario de medios Gustavo Scaglione sigue sumando capítulos. Este martes, el conflicto que enfrenta al conductor y al dueño de Telefe siguió con nuevas acusaciones cruzadas, tras la denuncia que hizo Juanita Tinelli de haber recibido amenazas en las que aparecía vinculado el nombre de Scaglione.

El conflicto entre Marcelo Tinelli y Gustavo Scaglione comenzó a fines de 2021 Collage

Por la tarde, el creador de ShowMatch apuntó contra un “empresario de medios” al que tildó de “usurero” y como responsable del “acoso judicial” que atraviesa en los últimos meses.

Tinelli fue directo contra Scaglione: “Momento muy difícil para mí y para mi familia. Reitero lo que dije el otro día. Los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada. Con paciencia, charlas, y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa, que tanto amo. Gracias por todo el apoyo siempre”, escribió este martes al mediodía.

Y agregó: “El acoso y persecución de algunos dueños de medios contra mí y mi familia es increíble. Lamento que colegas y amigos se presten a este juego perverso. Voy a seguir en Carnaval Stream, lugar que amo. Dejen de inventar, que se nota quien les da letra".

Juana y Marcelo Tinelli Gerardo Viercovich - LA NACION

En su denuncia, radicada ante el Ministerio Público Fiscal, Juana Tinelli señaló: “Recibí en mi teléfono celular una llamada desde un número oculto. Al atender, una voz masculina me preguntó: “¿Vos sos Juana Tinelli?” A lo que respondí: “Sí, ¿quién habla?” El hombre me contestó: “Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho. Mucho” .

Ante la escalada del conflicto, Scaglione, quien se jacta de su bajo perfil, decidió despegarse completamente de la denuncia de Juanita. “Expreso de manera contundente mi absoluta falta de vinculación con el referido hecho en el que se me busca involucrar. En dicha denuncia la señorita Tinelli hace mención a ‘una supuesta deuda’ que su padre tendría conmigo, buscando establecer una aparente relación con el referido suceso”, sostuvo.

Y amplió: “Como empresario, he tenido una extensa trayectoria siempre caracterizada por la moderación y el bajo perfil, y la supuesta conducta o instancia en la que se me intenta relacionar no puede estar más alejada de mis principios y de mi probada forma de manejarme”.

Tras ello, Scaglione habló públicamente del litigio judicial que mantiene con el conductor, a quien a través de la justicia busca ejecutar una deuda cercana a los 6 millones de dólares.

“En cuanto a la relación que la denunciante establece respecto al padre y sus incumplidos compromisos económicos, solo cabe mencionar que soy parte actora de dos juicios ejecutivos en los que Marcelo Tinelli se encuentra demandado. En uno de ellos, en el que los accionados tuvieron oportunidad de ejercer sus derechos, se ha dictado sentencia condenatoria, la que se encuentra firme y consentida, con planilla de lo adeudado por Tinelli aprobada y se encuentra en etapa de ejecución forzada de los bienes embargados. En el restante, se han trabado cautelares, los demandados están notificados y el proceso sigue con las instancias habituales”.

“Por lo tanto, deviene improcedente y absurdo cualquier tipo de especulación al respecto”, cerró.

Tinelli respaldó la denuncia de su hija

En el descargo que realizó este martes el conductor, aseguró no tener ninguna deuda a nivel personal. “La gente que trabaja conmigo hace 25 años, lo hace con mucha felicidad. Problemas financieros en mi empresa hemos tenido y los estamos solucionando. Mientras tanto seguimos dando empleo a mucha gente”, continuó.

Sobre la deuda puesta por San Lorenzo dijo que sufre hace tres años de una “presión y un acoso judicial de quien compró esa deuda y quiere embargarlos y sacarles todo”.

“Esta persona, hoy dueño de medios importantes donde últimamente me ‘asesinan’, buscó comprando esa deuda (usurero, como se llamaba en mi pueblo), apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo. Eso es lo que fastidia a alguno de mis hijos. Hoy me expreso yo. Desde el dolor, la angustia, el miedo, y desde la verdad. Ojalá la justicia argentina resguarde a toda mi familia. Sé que los medios, y más los que este señor compró, van a ser lapidarios conmigo, pero con la verdad se sale. Te amo Juani. Entiendo tu temor”, sigue la cadena.

Juanita junto a sus padres, Marcelo Tinelli y Paula Robles

Tinelli expresó que la amenaza parecía ser por las declaraciones de su hija ante la Justicia. “Ahora quiero declarar yo, apenas vuelva. Quiero sacarme este miedo, este acoso, esta manera de apretar, a la que nunca estuve expuesto. Logró dividir a mi familia. Logró asustarnos. No habla con nosotros. Se muestra ‘ofendido’ y le hace decir a sus empleados que ahora va a ejecutar todos nuestros bienes. Una sola cosa para terminar: todo el dinero pedido está ingresado al club”, explicó.

La respuesta completa de Scaglione a Tinelli

“En relación con la denuncia recientemente presentada por la Señorita Juana Tinelli, que hace referencia a una supuesta llamada intimidatoria que habría recibido en la cual se me menciona, expreso de manera contundente mi absoluta falta de vinculación con el referido hecho en el que se me busca involucrar.

En dicha denuncia la señorita Tinelli hace mención a ‘una supuesta deuda’ que su padre tendría conmigo, buscando establecer una aparente relación con el referido suceso.

Como empresario, he tenido una extensa trayectoria siempre caracterizada por la moderación y el bajo perfil, y la supuesta conducta o instancia en la que se me intenta relacionar no puede estar más alejada de mis principios y de mi probada forma de manejarme.

En cuanto a la relación que la denunciante establece respecto al padre y sus incumplidos compromisos económicos, solo cabe mencionar soy parte actora de dos juicios ejecutivos en los que Marcelo Tinelli se encuentra demandado. En uno de ellos, en el que los accionados tuvieron oportunidad de ejercer sus derechos, se ha dictado sentencia condenatoria, la que se encuentra firme y consentida, con planilla de lo adeudado por Tinelli aprobada y se encuentra en etapa de ejecución forzada de los bienes embargados. En el restante, se han trabado cautelares, los demandados están notificados y el proceso sigue con las instancias habituales.

Por lo tanto, deviene improcedente y absurdo cualquier tipo de especulación al respecto."

El origen del conflicto

En mayo de 2016, Marcelo Tinelli habría obtenido un crédito millonario en dólares con la Asociación Mutual 29 de Noviembre, una “modesta” mutual de Rosario, para pagar una deuda de San Lorenzo, del que era vicepresidente. Para obtener el dinero, habría puesto algunas de sus propiedades como garantía. La suma del crédito obtenido rondaría los seis millones de dólares.

De acuerdo a distintas fuentes, el conductor de ShowMatch fue afrontando vencimientos, haciendo pagos parciales, sin llegar a liquidar jamás la suma total pedida. Años más tarde diría, a través de posteos en Instagram, que recibió “aprietes”.

A finales de 2021 el empresario rosarino Gustavo Scaglione apareció en escena y compró la deuda que Marcelo Tinelli tenía con la Asociación Mutual 29 de Noviembre.

En marzo de 2022, Marcelo Tinelli sorprendió a todo el periodismo de espectáculos argentino al anunciar su vuelta a la tevé en el noticiero del Canal 3 de Rosario. Sí, efectivamente, en el canal de Scaglione.

La buena sintonía entre los nuevos amigos, deudor y acreedor, no duró mucho tiempo. No trascendió con precisión cuándo rompieron relaciones, pero las diferencias se hicieron evidentes hace aproximadamente 60 días, en el mes de septiembre, cuando Scaglione impidió que Tinelli pudiese concretar la venta de Guanahani, su chacra marítima en Punta del Este, en la zona de La Boyita.