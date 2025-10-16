Qué dijo la periodista de C5N Agustina Peñalva que denunció por acoso al economista Walter Graziano

Agustina Peñalva denunció públicamente al economista Walter Graziano por acoso. La denuncia expuso una situación de hostigamiento que Peñalva dice sufrir desde agosto y por la cual ya radicó tres denuncias y cuenta con un botón antipánico. Visiblemente afectada, Peñalva hizo un llamado a la Justicia y a su acosador para que cese el hostigamiento.

Qué dijo Agustina Peñalva al denunciar por acoso al economista Walter Graziano

Peñalva relató que el acoso comenzó a principios de agosto a través de redes sociales. “Desde principios de agosto, una persona llamada Walter Graziano me viene acosando. En principio, en las redes sociales, hostigándome con muchísimos mensajes, más de 20 o 30 por día”, afirmó.

La situación escaló cuando Graziano insinuó un encuentro a solas. “Hasta que tuve una pequeña alerta cuando me anunció que estaba esperando el momento para encontrarme a solas. En ese momento lo bloqueé”, explicó Peñalva. A pesar del bloqueo, Graziano continuó el hostigamiento con otras cuentas en Twitter.

El acoso virtual se trasladó al plano físico, cuando ella contó que el economista se presentó en un restaurante donde ella estaba con amigas. “Yo no sentí ninguna alerta ni ninguna alarma, y se despidió”, indicó. Días después, alguien contactó a su manicurista ofreciéndole un servicio de regalo, lo que generó sospechas.

Otro episodio ocurrió en el gimnasio, donde Graziano la interceptó mientras hacía ejercicio. “[Actuó] como si me conociera, diciéndome si esa noche pensaba trabajar o no. Yo en ese momento salí disparada porque automáticamente mi cabeza asoció a este hombre con el del bar, con el de los mensajes [en redes], con el que me decía que estaba esperando encontrarme sola”, detalló. Peñalva denunció el hecho a la policía el 4 de septiembre.

El hombre incluso se presentó en el gimnasio con regalos. “Él lo que hizo fue mirar las etiquetas de mis redes sociales. Cuando me enteré que se había anotado hacía una semana, me acerqué a la Policía, hice la primera denuncia, el 4 de septiembre. Él no paró de hostigarme con estos mensajes constantes, comentando absolutamente todo lo que hacemos y decimos en el programa”, agregó.

La periodista también contó que Graziano averigua sobre sus amigas y los emprendimientos que tienen. “Lamentablemente, este hombre sabe dónde vivo, cómo me muevo, dónde voy. Sigue a mis amigas, los emprendimientos de mis amigas, y les manda mensajes absolutamente todo el tiempo preguntándoles dónde me puede llevar obsequios, dónde me puede encontrar, dónde me puede interceptar”, reveló.

El último incidente ocurrió cuando Peñalva salía de la cancha de San Lorenzo. “En la cancha tuvimos un forcejeo, él me decía que lo único que quería era estar conmigo; que si estaba con él, no me iba a lastimar; que por favor le aceptara el libro [de regalo]. Yo le decía: ‘Por favor, no quiero nada con vos, necesito que lo entiendas, me da miedo lo que estás haciendo’“, relató.

Medidas judiciales ante las declaraciones de Agustina Peñalva

Tras la denuncia, la Justicia impuso medidas restrictivas a Graziano. Se le prohibió acercarse a Peñalva o contactarla por cualquier medio. Además, se solicitó la intervención del equipo especializado en violencia de género y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales.

Desde la Justicia porteña aclararon que el primer contacto con la causa fue el viernes pasado, ya que las dos presentaciones anteriores se hicieron ante el fuero civil nacional.

El reclamo de Peñalva

Peñalva se mostró desesperada por la falta de acción de la Justicia. “Hacés una denuncia, hacés dos denuncias, te dan un botón antipánico, ya hay denuncias previas... La pregunta es: ¿qué tenemos que esperar? ¿Qué tengo que decir yo? ¿Están esperando que me encuentren en una bolsa?”, cuestionó.

La periodista contó que su acosador estuvo preso por hostigar a otra colega y afirmó: “Lo declararon insano para convivir con terceras personas. ¿Me podés explicar por qué yo, teniendo tres denuncias y un botón antipánico, y él habiendo sido una persona que estuvo un mes preso con antecedentes exactamente iguales a los míos... ¿Me podés explicar cómo la Policía el otro día lo larga atrás mío?”, se preguntó.

Peñalva también se quejó de que el botón antipánico se queda sin batería rápidamente. “El botón de pánico se queda sin batería a las tres horas y tiene que estar enchufado constantemente”, dijo y aclaró que por eso no puede llevarlo a la cancha o a otros lugares que frecuenta.

El mensaje a Walter Graziano

En un mensaje directo a su acosador, Peñalva le pidió que la deje en paz. “Le estoy hablando a Walter, a este tipo. Vos mirás absolutamente todos los programas, flaco, yo no quiero nada de vos. No quiero que me regales flores, no quiero que me des un libro, no quiero que me des chocolates. Yo lo único que quiero es volver a vivir mi vida de una forma normal”, expresó.

Agustina Peñalva se quebró en vivo al denunciar por acoso a Walter Graziano

“Te tengo miedo, chabón. Te tengo miedo y no quiero nada tuyo. No te conozco, no sé quién sos. Te pido por favor, déjame tranquila. No te hice nada, no me conocés, no te conozco. Te pido por favor, si estás mirando este programa, no me molestes más. Necesito realmente, de corazón, recuperar mi vida. Quiero volver a la normalidad. Hace dos meses que parece que vivo dentro de una película de terror. No quiero nada tuyo. Si tenés problemas psiquiátricos, hacete atender, internate. Pero date cuenta: ya tenés una mujer que te dijo que no, otra mujer que te dijo que no. Por favor, no lo hagas más”, concluyó.

