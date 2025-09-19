El tierno intercambio de mensajes de Abel Pintos y Mora Calabrese para festejar su aniversario de casados

La ciudad de Resistencia fue testigo del surgimiento del amor entre Abel Pintos y la empresaria chaqueña Mora Calabrese. Se conocieron en 2013 durante un show de él, pero la relación recién se hizo pública mucho tiempo después. Si bien mantienen un bajo perfil, durante los últimos años decidieron abrirle un poquito las puertas de su intimidad a sus fanáticos y compartir con ellos dulces imágenes de la familia de cinco que formaron. Este 18 de septiembre la pareja celebró su cuarto aniversario de bodas y tuvieron un romántico intercambio de mensajes en las redes sociales que enamoró a sus seguidores.

Pintos y Calabrese suelen compartir en Instagram fotos juntos para conmemorar fechas importantes. El 18 de septiembre, la empresaria publicó en su feed de Instagram un dulce recuerdo en blanco y negro para celebrar su aniversario de casada. Se trató de una postal que les tomaron el día de la boda en la que se los pudo ver abrazados tras dar el sí mientras los invitados les tiraban arroz.

El dulce intercambio de mensajes de Abel Pintos y Mora Calabrese por su aniversario de bodas (Foto: Instagram @moracalabrese)

“Mi buena suerte. Feliz aniversario amor, ¡te amo tanto!“, escribió Calabrese en la publicación. La respuesta del intérprete de ”Sin principio ni final" no se hizo esperar y derritió de amor a sus seguidores. “Hoy es día de aniversario de nuestra boda, y todos los días es el festejo. Te amo con locura”, manifestó.

La historia de amor del músico y la empresaria comenzó hace 12 años. Se conocieron en 2013 cuando Pintos fue a dar un show a la provincia del Chaco. La vio y se enamoró, pero como ella estaba en pareja con otra persona, cada uno fue por su lado, aunque no perdieron el contacto. Tiempo después, ambos solteros, se reencontraron y decidieron darle una oportunidad a sus sentimientos. Y el resto es historia. Durante mucho tiempo decidieron mantener su relación en las sombras para evitar la exposición hasta que en 2019 la hicieron pública.

Abel Pintos y Mora Calabrese tuvieron su fiesta de casamiento en la estancia Villa María de Máximo Paz Gerardo Viercovich

Formaron una familia de tres con Guillermina, la hija de la empresaria fruto de una relación anterior, y el 22 de octubre de 2020 el amor se multiplicó con la llegada de su hijo Agustín. El 18 de septiembre del 2021 decidieron dar un paso más y se convirtieron en marido y mujer. Dieron el “Sí, quiero” en un íntimo festejo para familiares y amigos en la ciudad de Resistencia y días después realizaron una ceremonia religiosa en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen de Cañuelas. La fiesta tuvo lugar el 25 de septiembre en la estancia Villa María de Máximo Paz, lugar donde se casaron Luisana Lopilato y Michael Bublé.

El noveno mes del año es más que especial para la familia. En febrero de 2024 la pareja anunció que estaba nuevamente en la dulce espera y el 12 de septiembre el cantante anunció que “se adelantó la primavera” y presentó a su hija Rosario Pintos Calabrese. Días antes de celebrar su cuarto aniversario de bodas, festejaron el primer año de la más pequeña de la casa.

Este mes la familia también celebró el primer año de Rosario (Foto: Instagram @moracalabrese)

En su feed de Instagram, Calabrese publicó una dulce foto en blanco y negro donde se pudo ver a la familia completa mientras le cantaban el feliz cumpleaños a la pequeña durante el festejo. “Rosarito cumplió un año”, comentó en el posteo. Rápidamente, su marido respondió con cariño: “Arepita de manteca”.