En las últimas horas, se dio a conocer que Ariana Agostina Soria, también conocida como “La Coqueta”, y sus amigas fueron discriminadas en un boliche de Bariloche. La influencer trans contó lo que le ocurrió a través de sus redes sociales y denunció de violencia y transfobia.

La Coqueta es una influencer trans originaria del conurbano bonaerense. Se destacó en redes sociales como TikTok e Instagram gracias a su carisma, humor ácido y sinceridad sobre su vida cotidiana, incluyendo su proceso de transición. Ariana tiene más de un millón de seguidores en TikTok y unos 670.000 en Instagram.

¿Qué le pasó a “La Coqueta”?

"La Coqueta" contó la agresión que sufrió en un boliche de Bariloche

Ariana Agostina Soria tomó sus redes sociales para hacer un descargo sobre un episodio de discriminación y violencia hacia ella y sus amigos en el local nocturno “La Juana”. La joven calificó la situación como “homofobia” y señaló que dejó a las víctimas golpeadas y con un profundo impacto emocional.

“La Coqueta” detalló que el ataque la afectó a ella, a sus amigas Sofía, Agustina, Cami y Milen, y también a amigos que las acompañaban. Todos se encontraban de vacaciones en la ciudad patagónica cuando se desencadenó la violencia.

¿Dónde ocurrió el incidente y quiénes fueron los agresores?

El violento episodio tuvo lugar en el boliche “La Juana”. Según el testimonio de “La Coqueta”, los principales agresores fueron los “patovicas” (personal de seguridad o matones) del lugar, quienes, además de agredirlas, habrían incitado a otros jóvenes a sumarse a la golpiza. “La verdad, lo que pasó no es chiste”, afirmó, refiriéndose a la gravedad de los hechos. Además, aseguró que no esperaba de ninguna forma este tipo de agresión, que fue algo que la dejó muy sorprendida.

“La Coqueta” calificó el ataque como un acto de “homofobia”, sugiriendo que la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas fueron el detonante de la violencia. “Esto para mí es transfobia y homofobia porque también había amigos míos gays”, explicó, subrayando la naturaleza discriminatoria del ataque.

Ariana mencionó que, según la gente de Bariloche que conoce la zona, “siempre pasan estas cosas” Los “patovicas” y mucha gente de ese boliche son “muy maleducados” y que suele ocurrir golpizas seguidos. Sin embargo, la misma influencer remarcó que, a pesar de esto, “el boliche sigue funcionando”.

¿Cómo se desarrolló la agresión del boliche?

Según los relatos de la influencer, la situación escaló rápidamente. “Estábamos tranquilas y de repente todo se dio vuelta, no sé por qué”, relató. La agresión incluyó golpes e insultos. Lo más alarmante, según su testimonio, es que a algunos chicos se les “ofrecieron tragos gratis por ir a pegarnos a nosotras”. Tras la golpiza, las víctimas fueron sacadas del boliche como “perros”.

A pesar de la violencia, “La Coqueta” afirmó haberse defendido. “Obviamente, me defendí porque yo soy persona y me defiendo. No me voy a dejar golpear por cualquier persona”, sentenció. Sin embargo, el impacto emocional fue significativo. “La verdad, me hicieron sentir muy mal”, expresó. “Siento como que esto ya no tendría que pasar”, lamentó, describiendo la experiencia como “una locura”.

El descargo de "La Coqueta"

A través de su denuncia, “La Coqueta” busca visibilizar la problemática para que “esto no siga sucediendo”. Hizo hincapié en que este tipo de agresiones no solo les ocurren a ellas, sino a “muchas chicas trans, como a muchos gays, como a muchas lesbianas”. Su objetivo es generar conciencia y exigir respeto. “Nosotras somos mujeres, no somos perros, somos personas, todos somos personas”, afirmó. “Yo no le falto respeto nunca a nadie, nunca le falté a nadie respeto para que me traten así”. Y concluyó: “Esto no puede quedar impune y no le tiene que pasar a ninguna chica más”.

Qué dijo Micaela Soloa sobre el incidente

Una de las amigas de “La Coqueta”, Micaela Soloa, quien también es influencer trans denunció el grave episodio en las redes sociales. La joven relató que el incidente que comenzó con un altercado por fumar dentro del establecimiento y que rápidamente escaló a una confrontación física y verbal con el personal de seguridad.

Según su relato, el grupo se encontraba disfrutando de la noche en “La Juana”, comprando bebidas y bailando. En un momento, un guardia de seguridad se acercó de manera abrupta. “Yo estaba fumando así y viene el seguridad, me lo saca y me lo tira al piso y me zamarrea”, explicó la joven. El patovica le gritó que no se podía fumar en el lugar, a pesar de que, según la denunciante, “todo el mundo” lo estaba haciendo en el interior del local.

El relato de Micaela Soloa sobre la agresión que sufrió junto a "La Coqueta"

Ante la violenta reacción del guardia, Ariana intervino de inmediato para defender a su amiga. “La Coqueta dice ‘no la puedes tratar así’”, relató la influencer, destacando la solidaridad de su amiga. La intervención de “La Coqueta” y la defensa de la denunciante por parte del grupo provocaron una escalada en la tensión con el personal de seguridad.

Tras el incidente inicial, los patovicas intentaron sacar al grupo del boliche. “Nos quieren agarrar para sacarnos”, afirmó la denunciante. En ese momento, ella se negó a ser tocada por el personal de seguridad, declarando: “No me puedes tocar, yo soy una mujer, hecha y derecha y 100% argentina y travesti”. La situación culminó con la expulsión de las jóvenes del establecimiento. Sin embargo, la agresión no terminó allí. “De la nada aparecen tres pibitos o dos pibitos a patotear así, tipo a pegar otra vez”, detalló la influencer.

Luego pudo confirmar que ellos fueron incitados por los mismos guardias del local nocturno al ver videos posteriores. “Después vemos videos que los patovicas que nos habían sacado, le dicen: ‘Bueno, si me das dos tragos yo voy y las cago a palos’. ‘Sí, andá a cagar a palos a esos que son unos tipos, que esto, que lo otro’”, citó la influencer, revelando el lenguaje despectivo y misógino utilizado. Según enfatizó, “la tenían re broncada porque éramos chicas trans”.

“Estoy re decepcionada de La Juana, que tengan personal adecuado y que sepa hablar y que discrimine, porque eso fue discriminación”, manifestó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.