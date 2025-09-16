Qué le pasó a Valentino, el hijo de Wanda Nara y Maxi López

Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, preocupó a sus seguidores a raíz de una foto que su madre compartió en su cuenta de Instagram. Allí, al joven futbolista de 16 años que juega en la Séptima División de River Plate, se lo vio en silla de ruedas y muchos se preguntaron qué problema de salud lo aqueja.

¿Qué le pasó a Valentino López?

Valentino López sufrió una lesión que le impide caminar con normalidad, aunque se desconoce el detalle de la causa. Se especula con que el percance ocurrió el domingo 14 de septiembre durante una carrera de karting en el Kartódromo de Buenos Aires, donde participó junto a su hermano Constantino, y donde también estuvo Bastian Demichelis, el hijo mayor de Evangelina Anderson, quien compartió material de este evento en sus redes sociales.

Los mensajes de apoyo de sus padres

La primera en manifestarse públicamente fue Wanda Nara, quien utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo incondicional a su hijo y compartió imágenes en su cuenta de Instagram donde se observa al adolescente en una silla de ruedas. “Toda tu familia está con vos. Te amamos, mi vida”, escribió junto a una foto de Valentino en silla de ruedas, acompañada de un emoji de corazón y la mención del apodo “Bomber” que recibe el joven. Al posteo le sumó la canción “Día de enero” de Shakira de fondo.

En la publicación que compartió la conductora, en medio de la tristeza por la lesión que le impide al joven deportista continuar con sus entrenamientos habituales, se puede observar a Valentino junto a sus hermanos y un cartel cariñoso firmado por amigos del colegio y familiares.

Por otro lado, Maxi López también se sumó a los mensajes de apoyo a través de sus redes sociales. El exfutbolista compartió una foto de su hijo con la camiseta de River Plate y dos corazones rojo y blanco, seguido de otra imagen más familiar e íntima con la leyenda: “Dale Bomber. Papá siempre con vos”.

El presente futbolístico de Valentino López en River Plate

El joven, de tan solo 16 años, se desempeña en la Séptima División de River Plate y comparte equipo con Bastian Demichelis, hijo de Evangelina Anderson, con quien mantiene una amistad por fuera de lo futbolístico.

Valentino López sigue los pasos de su padre, quien debutó en el club Millonario y desarrolló una exitosa trayectoria en el fútbol profesional, donde pasó por clubes de renombre como el FC Barcelona, el AC Milan y el Catania.

