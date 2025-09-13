L-Gante expuso a Wanda Nara y reveló qué le ofreció a cambio de casarse

Pese a que en abril de este año decidieron tomar caminos separados en lo que respecta a su vínculo amoroso, Wanda Nara y Elián Valenzuela -conocido artísticamente como L-Gante- parecían haber transformado aquello en una amistad, o al menos hasta los últimos días, cuando la mediática mencionó que el músico le había propuesto matrimonio. Los dichos generaron el enojo del joven de 25 años, quien no solo la desmintió, sino que la acusó de estar en “modo guerrillera” con él.

Wanda Nara y L-Gante en tiempos felices Gerardo Viercovich - LA NACION

“La verdad, yo logré llegar a tener una relación súper con ella. Se habló de hijos, de casamiento, de todo y aun así no lo podía creer”, dijo en diálogo con Héctor Maugeri para Caras TV.

“El casamiento lo pensamos, lo hablamos y me tiró un par de tips. Es más, ella estuvo haciendo unas entrevistas estos días, tiró cosas, pero porque está en modo guerrillera conmigo. Viste que no nos hablamos hace un par de fechas y a ella le encanta tirar bombas que traccionen”, dijo sin vueltas y continuó: “Me dijo, ‘nosotros somos una re pareja para toda la gente que nos ve, que nos sigue y podemos ser más, si hacés las cosas bien y nos casamos, yo te compro una Ferrari’“.

El intérprete de cumbia 420, que está distanciado de la empresaria de cosméticos, lanzó: “¿A quién le llega una propuesta así? Me pongo a pensar que un loquito normal diría que sí de una, pero hay algo de mi personalidad y es que yo no me dejo llevar por lo que toca fácil”.

L-Gante aseguró que Wanda está en "modo guerrillera" con él (Foto: Captura TV)

En ese sentido, expresó: “No me gustó que me quiera convencer de esa manera. Quizás si me decía por todo lo que recorrimos, por todo el tiempo que llevamos y porque ya estoy totalmente convencido de que encajamos súper bien, sin Ferrari, sin nada, quizás hubiera pensado ir para adelante”.

Además, Elián hizo hincapié al escandaloso divorcio que atraviesa su expareja con Mauro Icardi. “Hay algo que me molestó hasta el día de hoy y fue el hecho de que siempre lo veo como una molestia a la hora de respirar de su expareja. Hasta que en un momento dije ‘mejor ni me meto’, porque me estoy metiendo en un embole que me quita el enfoque de lo mío y yo todavía no soy tan millonario como ellos, para andar perdiendo el tiempo”, indicó.

Y completó: “Solo hoy me río de eso y es más, soy hombre, quizá en algunas cosas coincido en lo que vivió. Lo mejor y lo más sincero siempre que pienso es desearle lo mejor a él, a Wanda, a la pareja de él. Le sacamos jugo a todo lo que generamos juntos. Ella me sacó jugo, y yo a ella también”.

Cuáles fueron los dichos de Wanda Nara molestaron a L-Gante

En su visita a Ferné con Grego (Telefe), Wanda Nara se sinceró sobre los pedidos de sus exparejas al momento de separarse. “Estoy haciendo mucha terapia y me pasó que el día que lo dejo a Maxi... Estoy hablando un montón de Maxi, y me va a poner un bozal legal en cualquier momento, pero tengo buena onda. El día que le dejo a Maxi me dijo: ‘Busquemos la nena’”, recordó.

Wanda Nara visitó a Grego Rosello y no se guardó nada (Foto: Captura TV)

“El día que llamo el 911 y pasa todo lo que pasa con Mauro, él me decía: ‘Busquemos el varón’”, siguió.

Cuando llegó el turno de L-Gante, la conductora de Love is Blind Argentina (Netflix), lanzó: “Me pasó que la última vez que hablé con Elián me dijo: ‘Quiero casarme con vos’”.