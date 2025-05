Qué pasó con Diego Moranzoni en Crónica TV: esto es lo que se sabe hoy

El nombre de Diego Moranzoni irrumpió en el centro de la escena mediática luego de que se conociera una acusación que lo vincula con una presunta estafa en el marco de una campaña solidaria. En cuestión de días, el conductor fue apartado de Crónica TV, ofreció su versión de los hechos y desató un debate que todavía sigue sin resolverse del todo. ¿Qué se sabe hoy por hoy sobre el caso?

De qué se acusa a Diego Moranzoni

Todo comenzó cuando Griselda Franco, una vidente diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), denunció públicamente que el periodista habría desviado fondos de una colecta organizada en su programa para costear un tratamiento médico. Según el relato de ella, Moranzoni utilizó su celular para transferir parte del dinero a una cuenta a su nombre, luego de llevarse el dispositivo al camarín durante una emisión.

Diego Moranzoni desmintió múltiples veces la denuncia de Griselda Franco (Fuente: Captura de pantalla/América)

La campaña se había presentado como un gesto de acompañamiento y solidaridad para adquirir un medicamento de alto costo. Pero Franco denunció que el dinero fue devuelto días más tarde, con una suma menor a la originalmente recaudada. La situación generó conmoción y rápidamente escaló en redes sociales y medios de comunicación.

Qué dijo Moranzoni sobre las acusaciones

Ante la repercusión del caso, Diego Moranzoni decidió romper el silencio. Negó categóricamente haber cometido una estafa y aseguró que todo se trató de un “malentendido” económico con una persona a la que consideraba amiga. Según explicó, le pidió a Franco un préstamo para resolver un problema puntual con una transferencia bancaria y se lo devolvió luego.

Diego Moranzoni habló en exclusiva con Intrusos

“Hubo una persona que dijo algo que es una gran mentira. Esto lo voy a probar en tres segundos, ni siquiera lo hice yo. Por un lado, hay una mujer muy amiga mía que no sé por qué mintió. Puede ser una campaña política, no sé“, afirmó el periodista en diálogo con Puro Show (eltrece).

“Sí, hay una operación, yo no me quedé con ningún peso de nadie. Jamás lo haría. No sé por qué me están haciendo esto… En realidad sí lo sé, son las reglas del juego. No voy a accionar contra nadie, simplemente lo voy a explicar”, continuó Moranzoni.

Como actuó Crónica TV en relación con el escándalo Moranzoni

Desde Crónica TV no se emitió una explicación en profundidad para explicar las razones detrás de la desvinculación de Moranzoni. No obstante, trascendió que la emisora habría optado por tomar distancia del conductor tras conocerse los detalles de la denuncia, e incluso se habló de pruebas documentales sobre la operación bancaria.

Al respecto, Moranzoni declaró: “Por lo pronto me generó un problema en el vínculo con Crónica. Me sorprendió la actitud del canal, pero me chupa un hue***, ellos seguirán con lo que tienen que hacer y yo seguiré con mi vida. Ellos podrían haberme bancado, o no. Yo tomé una decisión. Después, no hay nada raro”.

Griselda Franco sostiene su postura y afirma que sucedió tal como lo relató Tv Pública

La noticia generó un fuerte impacto dentro del canal, donde el periodista tenía una presencia estable y una audiencia consolidada. Por el momento, la emisora no confirmó quién ocupará su lugar en la programación ni cómo reacomodará los ciclos afectados por su salida.

Por su parte, Griselda Franco reiteró sus declaraciones y aseguró que solo recibió una caja del medicamento prometido. Además, explicó que no presentó una denuncia formal porque aún no puede procesar lo sucedido.