Qué pasó con Eliana Guercio

La panelista Eliana Guercio, de 47 años, sufrió una severa reacción adversa después de un tratamiento estético facial. El hecho generó una serie de advertencias por parte de Guercio en sus redes sociales. La periodista Marina Calabró aportó detalles sobre que le ocurrió y describió un presunto caso de mala praxis.

Qué le pasó a Eliana Guercio en la cara

La panelista de A la Barbarossa experimentó un grave incidente tras un procedimiento estético en su rostro. Según la periodista Marina Calabró, quien compartió información del entorno de Guercio en el programa Lape Club Social, la cara de la modelo se deformó por un tremendo proceso inflamatorio. El problema se manifestó 36 horas después de la aplicación del tratamiento.

La inflamación afectó con particular intensidad la zona de los párpados, una de las áreas más delicadas de la piel. El procedimiento tampoco generó el efecto esperado de formación de costras y posterior regeneración. En su lugar, a Guercio le quedó la piel con las marcas del láser sumadas a la hinchazón.

El procedimiento que se realizó Eliana Guercio fue un tratamiento con láser de CO₂. Esta información la proporcionó Marina Calabró. Este método es potente y busca regenerar la piel desde adentro hacia afuera.

"Investiguen antes de tocarse con cualquiera, las redes engañan muchísimo" (Instagram, Eliana Guercio)

Guercio ya tenía una experiencia previa con este mismo tratamiento diez años atrás. En esa ocasión, los resultados con otra profesional fueron excelentes y su piel quedó “de porcelana”. Intentó contactar a la misma médica para repetirlo, pero no la encontró. Por eso, buscó alternativas en redes sociales y termino en esta situación.

Las advertencias de Guercio en redes sociales

Eliana Guercio usó su cuenta de Instagram para advertir a sus seguidores sobre los riesgos de ciertos centros de estética. “No hagan consultas por video donde les den cita para directamente realizar un tratamiento estético”, publicó en una de sus historias. La panelista explicó que ella no lo hizo, pero sabe que es una práctica común.

El centro estético le prometió resultados primero a los 20 días y luego a un mes y medio

“Sepan que voy a hacer un vivo contando todo lo que viví y lo que vi”, aseguró. Guercio recomendó a sus seguidores que investiguen a los profesionales antes de cualquier intervención. “Por favor se los pido, investiguen antes de tocarse con cualquiera, las redes engañan muchísimo. No se fijen en si hay famosas ni en los seguidores. Yo entré por ahí”, detalló sobre su propia elección.

La panelista también señaló una inconsistencia en el discurso del centro médico. “Me dijeron a todo que sí, que iba a ser como esperaba y después del tratamiento empezaron a cambiar el discurso”, escribió. Por último, dejó un consejo práctico a raíz de su mala experiencia: “Si van a firmar un consentimiento médico, le sacan una foto”.

"Gracias a Dios solo es estético, por ahora" (Instagram, Eliana Guercio)

Guercio aclaró en sus redes que su salud general no corre peligro. “Estoy bien de salud, gracias a todos los que se preocupan. Solamente quiero evitar que alguien más pase un mal momento como el que me tocó vivir a mí”, afirmó. Especificó que sus problemas son estéticos por el momento. “Tengo reacciones adversas, pero nada que involucre mi salud. Gracias a Dios solo es estético, por ahora”, remarcó.

