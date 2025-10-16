Qué pasó con Joel Ojeda, el ex Gran Hermano allanado porque habría promocionado juegos de azar ilegales

La policía requisó durante la madrugada de este jueves el domicilio de Joel Ojeda, conocido por su participación en el programa Gran Hermano 2023. La medida judicial responde a una investigación por la supuesta promoción de juegos de azar ilegales a través de sus redes sociales. El operativo se realizó en su vivienda del barrio de Muñiz, en el partido de San Miguel.

De qué acusan a Joel de Gran Hermano y cuál es la pena que podría recibir

La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar, a cargo del fiscal Juan Rozas, solicitó la orden de allanamiento. La autorización la concedió el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°1. Según el comunicado oficial de la fiscalía, el imputado publicitó y promovió apuestas en una plataforma virtual no habilitada.

El operativo se realizó en su domicilio del barrio de Muñiz, partido de San Miguel

El comunicado fiscal detalla el presunto accionar del influencer. “Habría publicitado y promovido apuestas en una plataforma virtual no habilitada, captando posibles jugadores y ofreciendo beneficios en dinero, pese a haber sido previamente advertido por la justicia sobre la ilicitud de su accionar”. La notificación judicial previa sobre esta actividad ilegal ocurrió en abril de este año.

La acusación se basa en la presunta infracción del artículo 301 bis del Código Penal Argentino. Dicho artículo establece penas de tres a seis años de prisión para quienes “organicen, administren o exploten sistemas de juegos de azar sin la autorización correspondiente”.

Qué buscaba la fiscalía en el domicilio

El objetivo del operativo en la casa de Ojeda era el secuestro de elementos de prueba útiles para el avance de la investigación. El Ministerio Público Fiscal informó que, de manera paralela, investiga los flujos de dinero que movió el imputado. Estos fondos serían el resultado de las ganancias obtenidas por la promoción de las apuestas ilegales. Las autoridades incluyeron material probatorio del dinero que Ojeda recaudó durante este período.

El exconcursante de reality es investigado por la promoción de juegos de azar ilegales

El descargo del exparticipante de Gran Hermano

Tras el operativo, Joel Ojeda utilizó su cuenta en la red social X para pronunciarse sobre los hechos. “Nunca estuve detenido, ni esposado. Sí allanaron mi casa doce personas para buscar quién sabe qué, por supuesto no encontraron nada”, escribió. El exconcursante del reality afirmó que los agentes se llevaron su celular, su computadora y 400 mil pesos que, según él, pertenecen a la jubilación de su madre.

“Se llevaron mi celular, mi computadora y 400 mil pesos” (X: @joelojedaa1)

En su mensaje, Ojeda calificó la situación de “increíble” y criticó la magnitud de la medida. “Me dieron vuelta la casa como si yo fuera un narcotraficante, mientras los narcos de verdad andan libres y campantes. Puro circo para tapar las cosas que de verdad son importantes”, expresó. Finalmente, anunció sus próximos pasos. “Este viernes me voy a presentar en la fiscalía para aclarar esta situación. Los voy a mantener informados”, concluyó en su posteo.

Quién es Joel Ojeda

Joel Ojeda obtuvo notoriedad pública tras su participación en la edición 2023 de Gran Hermano. Durante su estadía en la casa, mantuvo varios cruces con otros concursantes. Tras su salida, tuvo un breve romance con su excompañera Catalina Gorostidi. Antes de ingresar al programa, su trabajo como azafato de avión ya le había generado visibilidad en redes sociales a través de un video viral.

En la actualidad, Ojeda posee más de 450 mil seguidores en su perfil de Instagram. En su feed comparte imágenes de su vida personal, videos humorísticos sobre situaciones cotidianas y el proceso de construcción de su casa. Su última publicación fue el miércoles, donde mostró un cambio de apariencia con el texto “Nuevo look de barba”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.