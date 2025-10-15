El inicio de una nueva edición de MasterChef Celebrity se vio sacudido por la repentina partida de Maxi López. El exfutbolista viajó de urgencia a Suiza para reunirse con su esposa, Daniela Christiansson, embarazada de siete meses, después de un incidente doméstico que ella compartió en sus redes sociales.

¿Qué pasó con Maxi López?

El viaje del exfutbolista se produjo tras una publicación de de su esposa en Instagram, donde relató un accidente ocurrido en su casa de Ginebra. Este lunes 13 de octubre, la modelo sueca contó que un spray de pintura explotó mientras un pintor trabajaba en la chimenea.

“¡Qué día! Con siete meses de embarazo vino un pintor a arreglar la chimenea y el spray de pintura explotó. Super tóxico. Con mi nena, mi perrita y yo embarazada... un susto. Hicimos todo para ventilar bien y por suerte está todo ok”, y agregó: “Pero estoy agotada... la panza tirante, dolor de espalda, piernas pesadas, los pechos sensibles. Lo típico de los 7 meses, todo junto en un mismo día”.

Daniela Christiansson contó que explotó un spray de pintura altamente tóxico en su casa y tuvo que tomar todos los recaudos para ventilar los ambientes, puesto que está embarazada de siete meses y al cuidado de su hija de dos años (Foto: Instagram @danielachristiansson)

Al subrayar que se encontraba sola en Ginebra, al cuidado de su hija pequeña, mientras su pareja estaba en la Argentina, motivó a López a interrumpir su participación en MasterChef Celebrity y viajar a Suiza.

¿Qué consecuencias tuvo su viaje en MasterChef Celebrity?

La decisión del exdeportista de viajar a Suiza generó inconvenientes en la producción de MasterChef Celebrity. Adrián Pallares informó en Intrusos (América TV) que el exfutbolista estaría una semana fuera del país: “Después de este posteo, hoy mismo Maxi López está viajando a reencontrarse con su mujer. Va a estar una semana allá y vuelve luego un mes entero para seguir trabajando”

Daniel Fava, panelista de A la tarde, señaló que Telefe impuso condiciones a López, exigiendo su regreso para grabar el programa el martes siguiente: “Se va a quedar cuatro o cinco días porque hoy, antes de partir, Telefe le impuso condiciones y le dijo: ‘Si o si el próximo martes al medio día tenés que estar acá para grabar el programa’”.

Aseguran que Maxi López viajó de urgencia a Suiza

Debido a la repentina ausencia de Maxi López, se especuló sobre quién lo podría reemplazar durante su ausencia. Paula Varela mencionó a Marley como posible reemplazo y que el exfutbolista se quedaría en Ginebra para cuidar la salud de su familia y esperar el nacimiento de su futuro hijo. Por otro lado, Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda (SQP) sugirió que Zaira Nara podría ser quien reemplace a Maxi López.

¿Qué dijo Wanda Nara sobre la participación de Maxi López en MasterChef?

El reencuentro entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity generó momentos de tensión. En el estreno del programa, Wanda Nara le preguntó a su exesposo si cocinaba, a lo que él respondió con un comentario sobre su matrimonio: “Estuve casado una vez y era todo congelado”.

El ida y vuelta de Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity

Wanda Nara se defendió, y entre risas aseguró que ahora aprendió a cocinar. El intercambio evidenció la dinámica entre ambos, quienes estuvieron casados entre 2008 y 2013 y tuvieron tres hijos juntos: Valentino, Constantino y Benedicto.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.