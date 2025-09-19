La tajante postura que tendría la familia de Lamine Yamal sobre su relación con Nicki Nicole: “Ningún interés”

Las imágenes de las redes sociales dan cuenta de que la relación entre Lamine Yamal (18) y Nicole Denise Cucco, alias Nicki Nicole (25), marcha viento en popa. Se mostraron juntos en reiteradas ocasiones y ella confirmó que está “feliz y muy enamorada”. Sin embargo, la pareja enfrentaría un difícil obstáculo además de la distancia: la supuesta oposición de los padres de él. Según trascendió, ellos no verían con buenos ojos la nueva relación de su joven hijo en medio de su tan destacado presente en el FC Barcelona y todo lo que tiene en vistas para su futuro deportivo.

Según el periodista español Roberto Antolín, puertas adentro las cosas entre Yamal y Nicki Nicole no estarían del todo bien. En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live (Radio Mitre) dijo, por un lado, que los rumores que vinculaban a la cantante con el futbolista argentino Franco Mastantuono no le hicieron bien a la relación y por el otro que la familia de él estaría en contra del romance.

Nicki Nicole y Lamine Yamal oficializaron su relación durante el cumpleaño de la cantante (Fuente: Instagrma/@lamineyamal)

“La familia de Lamine Yamal se opone firmemente a la relación con Nicki Nicole. Según declaraciones, su padre no la conoce y no tiene ningún interés en conocerla. La familia está en contra de la relación”, afirmó el periodista español. En esa misma línea, agregó: “Lo que pasa es que Lamine Yamal ya es mayor de edad y está tomando decisiones en su vida. Una de ellas es apostar al amor con Nicki Nicole a pesar de la oposición de su familia”. Comentó que mientras su padre y su abuela no estarían para nada contactos con el romance, su madre estaría un poco más dispuesta a aceptarlo.

A la familia de Lamine Yamal no le gustaría nada el romance de su hijo con Nicki Nicole (Fuente: Instagram/@lamineyamal)

“No la conocen ni la quieren conocer, no porque sea Nicki Nicole, con cualquier otra chica les pasaría lo mismo porque quieren que se centre en su carrera futbolística y deportiva, es muy joven”, sostuvo Antolín e hizo énfasis en que la familia de Lamine Yamal siente “oposición e indiferencia” ante esta nueva relación. No quieren ninguna clase de distracción para él, puesto que su intención es que se centre en el fútbol y que esté distraído de sus objetivos, los “aterroriza”.

“Lamine Yamal viene de un barrio de Barcelona muy pobre, su familia también. Lo han tenido muy complicado y de repente ha surgido que Lamine Yamal es uno de los mejores jugadores del mundo conocido mundialmente”, sostuvo el español. Asimismo, dijo que no ve en un futuro cercano una presentación oficial de la pareja y los padres de él y que la distancia podría ser “un factor fundamental”, puesto que si bien la intérprete de “Ojos verdes” actualmente está instalada en Barcelona, tiene compromisos en la Argentina.

Nicki Nicole aseguró que está feliz y enamorada

Días atrás, durante un desfile en Barcelona, la cantante argentina habló con la prensa de su vida sentimental y dijo que estaba “muy feliz” y muy agradecida por el cariño de la gente. “Estoy muy enamorada”, agregó con una sonrisa risueña. “Enamorada estás de Lamine Yamal...”, le comentó una de las cronistas. La artista solo se limitó a reír, se cubrió la boca con la mano y se retiró del lugar con picardía. En los últimos días, en tanto, el futbolista publicó una foto en su feed de Instagram en la que se lo pudo ver abrazado a su novia y también reveló que ella asistió al cumpleaños número tres de su hermano Keyne.