Qué se sabe de la salud de Thiago Medina este jueves 9 de octubre
El exparticipante de Gran Hermano recibió el alta tras el grave accidente en moto que sufrió el 12 de septiembre en Francisco Álvarez; luego de 28 días de internación y tres cirugías, seguirá la recuperación desde su casa
Luego de un período de gran preocupación por su salud, Thiago Medina se prepara para continuar su recuperación en casa tras sufrir un accidente en moto y atravesar varias cirugías. Daniela Celis, la madre de sus dos hijas, compartió y celebró la noticia de que hoy recibirá el alta.
El estado de salud de Thiago Medina y su proceso de recuperación
El ex Gran Hermano será dado de alta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno este jueves 9 de octubre a las 12.30 en la puerta principal del hospital, ubicada en Avenida Libertador 710, Moreno. Este acontecimiento marca un hito importante en la recuperación del joven, quien enfrentó un difícil proceso tras el accidente, el 12 de septiembre, cuando sufrió un accidente de tránsito mientras conducía su moto por la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez.
Daniela Celis, expareja de Medina y madre de sus dos hijas, Laia y Aimé, mantuvo informados a los seguidores sobre la salud del joven a través de sus redes sociales, donde pidió cadenas de oración y participó de la peregrinación de Luján el sábado 4 de octubre, pidiendo por el padre de sus hijas.
En sus historias de Instagram, Celis compartió: “Llegó el día tan esperado. Esto es gracias a ustedes, a cada profesional, al cielo y a todos los que enviaron fuerzas y energías. Con mucha emoción, lágrimas en los ojos, piel de pollo, les queremos contar que...” y compartió el anuncio del alta, que sostiene: “El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informa a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno que, tras 28 días de internación y tres intervenciones quirúrgicas, el paciente Thiago Medina será dado de alta médica en el día de la fecha“.
El posteo de la expareja de Medina destacaba que “completó una evolución clínica favorable, con seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, kinesiología, clínica médica y enfermería”.
El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires agradeció “el compromiso y trabajo coordinado de todos los equipos de salud bonaerenses que intervinieron en su atención, garantizándole atención y contención, que le permitirá continuar con su recuperación extrahospitalaria”.
El accidente que sufrió Thiago Medina
El joven impactó con su moto contra la parte trasera de un auto y fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde lo internaron en terapia intensiva. La gravedad del accidente generó una gran preocupación entre sus familiares, amigos y seguidores. Sus pulmones fueron los órganos más comprometidos, lo que requirió atención médica inmediata y especializada.
Medina permaneció internado durante 28 días y se sometió a tres intervenciones quirúrgicas. Cada una de estas intervenciones fue crucial para estabilizar su estado de salud y promover su recuperación. El equipo médico del Hospital Mariano y Luciano de la Vega brindó atención continua y monitoreo constante para asegurar su bienestar.
La revelación de Romina Uhrig
Romina Uhrig, también exparticipante de Gran Hermano y amiga de la pareja, contó en el streaming República Zeta que Medina estaba consciente y lúcido. Señaló que recuerda todo, excepto el accidente, e incluso se animó a caminar solo. Además, Uhrig reveló que Medina le pidió casamiento a Celis durante su internación. “Hoy le digo: ‘Y, ¿seguís pensando en casarte?’. ‘Si’, me dice, porque le pidió casamiento a Dani”, comentó Uhrig. Añadió que Medina “la ama a Dani” y que “quiere casarse y estar con ella”. “Ya le propuso casamiento. Estaba en terapia y le dijo ‘casate conmigo’. Se despertó, vio a las nenas y no sé si, al día siguiente o cuando, le dijo que se quería casar con ella”, relató.
La ex Gran Hermano confirmó que, tras recibir el alta, Medina se instalará en la casa de Celis para continuar con su recuperación. Este gesto demuestra el compromiso y el amor que Celis siente por Medina, y su disposición a brindarle todo el apoyo necesario durante su rehabilitación. Finalizó diciendo que “ella lo ama a él y se aman los dos”.
