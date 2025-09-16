Qué pregunta le hizo Georgina Barbarossa a la hermana de Thiago Medina que la incomodó

Camila Deniz, hermana de Thiago Medina, dialogó este lunes con el programa A la Barbarossa (Telefe) para brindar detalles sobre el estado de salud del ex Gran Hermano, tras el accidente que sufrió en moto y cómo afronta la familia este difícil momento. En medio de la conversación, un comentario de Georgina Barbarossa generó incomodidad y una respuesta tajante por parte de Camila.

La pregunta que incomodó a Camila Deniz

Tras mencionar a Daniela Celis, expareja de Thiago y madre de sus hijas, Georgina Barbarossa consultó sobre el estado actual de la relación entre ambos. La respuesta de Camila fue contundente y entre lágrimas respondió: “No es momento de preguntar eso. No es momento”. La joven se mostró visiblemente afectada por la pregunta, considerando el delicado estado de salud de su hermano y la prioridad de enfocarse en su recuperación.

El llanto de Camila, la hermana de Thiago, en el programa de Georgina Barbarrosa

Thiago Medina sufrió un accidente de moto en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez, Moreno. A raíz del impacto, el joven de 22 años sufrió la fractura de seis costillas y politraumatismos que comprometieron algunos órganos vitales. En una intervención de urgencia, las autoridades médicas decidieron extirparle el bazo, e informaron que sufrió daños severos en su pulmón.

Ante la gravedad de la situación que atraviesa la familia de Thiago, Camila destacó el apoyo fundamental de Daniela Celis en estos momentos difíciles. “Como le dije a Dani esto es una caricia al alma para nosotros. Estamos fuertes y lo único que puedo pedir que hagan es una cadena de oración.”, afirmó. La presencia y el acompañamiento de la madre de las hijas de Thiago representan un gran consuelo para la familia Medina.

Daniela Celis y Thiago Medina fueron pareja durante tres años

La hermana del ex Gran Hermano solicitó a los seguidores y al público en general que se unan en una cadena de oración por la pronta recuperación de Thiago. “Yo me hago la fuerte pero, por dentro, estoy hecha mi...”, confesó.

El mensaje de sus amigos y la contención familiar

Además del apoyo familiar, Thiago recibió mensajes de aliento de sus compañeros de Gran Hermano. Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio se sumaron al pedido de oración a través de sus redes sociales. “Seguimos con el pedido de oración para Thiago Agustín Medina. Cuanta más energía, más fuerza le damos”, publicaron.

El posteo de Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio

En su cuenta de Instagram, Camila compartió fotos y videos de las hijas de Thiago, acompañados de un mensaje de aliento: “Vos podés papá. Te amamos”. La joven también publicó un emotivo mensaje en el que resaltó la importancia de la unión familiar y el apoyo que necesita Thiago para superar este difícil momento.

El mensaje de Camilota para su hermano

“Hoy mi hermano Thiago Medina, que tanto queremos y admiramos, está atravesando un momento muy difícil de salud. Él es la alegría de nuestra familia y sabemos que también lo es para muchos de ustedes, que lo siguen y lo aprecian. Les pedimos a todos que lo mantengan en sus pensamientos, que lo rodeen de fuerza, fe y buenas energías. Cada mensaje de apoyo suma y le da más motivos para luchar”, escribió Camila.

El estado de salud de Thiago Medina

Thiago Medina se encuentra internado y según el último parte médico del hospital, Thiago Medina “permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva”. El hospital también informó que presenta un registro de fiebre, por lo que se le realizaron cultivos y se modificó el esquema antibiótico. Su estado es estable, pero su pronóstico es reservado.

Thiago Medina se encuentra en terapia intensiva (Fuente: Instagram/@danielacelis01)

Daniela Celis, expareja de Medina, declaró ante la prensa en las inmediaciones del hospital: “Está grave. El diagnóstico es reservado. Es un día a día, pero para mí es una hora tras hora. Es muy difícil y esto falta. Lo único quiero es que mis hijas no se queden sin papá. La fe mueve montañas”.

La investigación del siniestro

La Fiscalía investiga las causas del accidente, y de acuerdo con las primeras informaciones, el cruce donde se produjo el siniestro tenía poca señalización, lo que podría haber contribuido al impacto. Se presume que el otro vehículo involucrado intentó girar a la izquierda y fue embestido por la moto de Thiago en la parte trasera.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.