El enojo de Camila, la hermana de Thiago Medina, con Georgina Barbarossa: “No es momento de preguntar eso”

Thiago Medina se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en el partido bonaerense de Moreno. A la espera de partes médicos y noticias acerca de su evolución, Camila Deniz, hermana del exparticipante de Gran Hermano, dialogó con el programa A la Barbarossa (Telefe) donde tuvo un breve intercambio con la conductora Georgina Barbarossa.

Todo comenzó cuando Deniz decidió aceptar una comunicación telefónica para brindar datos de cómo fue el accidente y cuál es la evolución de su hermano, quien se encuentra en terapia intensiva.

Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina, pidió una cadena de oración por la salud de su familiar

“Somos una familia unida, hay hermanos que nadie conoce como Sergio. Estamos todos juntos, siempre fue así”, indicó Camila, quien, en medio de la conversación, se quebró en llanto.

Ante este momento, Georgina intentó cambiarle el ánimo a la entrevistada: “Va a salir, es un chico joven”. Con la voz quebrada, “Camilota”, como se la conoce en las redes sociales, explicó que la compañía de Daniela Celis, expareja de Thiago, fue fundamental en estos días donde las noticias fueron negativas en cuanto a la evolución y el parte médico.

“Como le dije a Dani esto es una caricia al alma para nosotros. Estamos fuertes y lo único que puedo pedir que hagan es una cadena de oración. Yo me hago la fuerte pero, por dentro, estoy hecha mi....”, subrayó. Tras mencionar a la mamá de Laia y Aimé, Georgina se animó a preguntar cómo había quedado la relación entre los dos exintegrantes de Gran Hermano, quienes se separaron a principios de año.

Thiago Medina continúa en terapia intensiva (Foto: Instagram/@thi4go_km)

“No es momento de preguntar eso. No es momento”, remarcó Camila, quien no quiso dar detalles sobre la separación y se abocó a pedir una “cadena de oración” para que su hermano pueda recuperarse del brutal accidente que lo dejó en terapia intensiva.

Previo a este contacto telefónico, Camila, en su cuenta de Instagram, mostró fotos y videos de las hijas de Thiago. "Vos podés papá. Te amamos", indica el cartel que apareció en las redes sociales y enterneció a los seguidores.

El mensaje de Camilota para su hermano

“Hoy mi hermano Thiago Medina, que tanto queremos y admiramos, está atravesando un momento muy difícil de salud. Él es la alegría de nuestra familia y sabemos que también lo es para muchos de ustedes, que lo siguen y lo aprecian. Les pedimos a todos que lo mantengan en sus pensamientos, que lo rodeen de fuerza, fe y buenas energías. Cada mensaje de apoyo suma y le da más motivos para luchar", sumó la familiar de Thiago en un posteo donde pidió y enfatizó sobre el apoyo que necesita el joven para poder salir de esta situación apremiante.

Además de ella, Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio aportaron su granito de arena con un posteo en Instagram.

El posteo de Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio

“Seguimos con el pedido de oración para Thiago Agustín Medina. Cuanta más energía, más fuerza le damos”, explicaron los amigos del joven de 22 años, quien chocó su moto en la zona de Francisco Álvarez y, de inmediato, fue trasladado a un hospital de la zona para que puedan socorrerlo de inmediato.