Qué se sabe de Thiago Medina internado tras el accidente en moto

Thiago Medina protagonizó un siniestro vial en moto en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno.

De acuerdo con las primeras informaciones, el cruce donde se produjo el accidente tenía poca señalización, lo que podría haber contribuido al impacto. El exparticipante de Gran Hermano se encuentra internado en terapia intensiva desde el domingo en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno.

Informe sobre Thiago Medina

Último parte médico

Según el último parte médico del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, difundido este mediodía, Thiago Medina “permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva. Durante las últimas 24 horas de internación presentó nuevos registros febriles. Mantiene dosis de inotrópicos, sin necesidad de aumento de dosis y al momento continúa en asistencia respiratoria mecánica.

La mediática utilizó sus redes sociales para compartir un conmovedor mensaje que le escribió al padre de sus hijas (Foto: Redes Sociales)

En el parte también se informó que “de continuar con la evolución favorable podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este hospital en conjunto con profesionales provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires. De esta manera y por un trabajo integrado entre los hospitales bonaerenses no sería necesario el traslado del paciente”.

Lesiones graves

El impacto dejó al joven de 22 años con la fractura de seis costillas y politraumatismos que comprometieron algunos órganos vitales. En una intervención de urgencia, las autoridades médicas decidieron extirparle el bazo. Asimismo, informaron que sufrió daños severos en su pulmón.

La aclaración de la familia de Thiago Medina

Brisa y Camila Medina, hermanas de Thiago Medina, compartieron un mensaje en Instagram donde aclaran que el único parte médico diario que se da sobre la salud de su hermano es a las 13. “Dejen de dar información falsa”, señalaron.

Camila Medina aclaró en Instagram que solo hay un parte médico diario sobre la salud de su hermano

Continúa la ‘campaña de oración’

Por iniciativa de Daniela Celis, en los últimos días familiares, amigos, celebridades y fanáticos de Gran Hermano utilizaron sus perfiles de Instagram para compartir historias promoviendo oraciones por la mejora de la salud de Thiago Medina.

Las cadenas de oración promovidas por Daniela Celis en Instagram

La hermana de Thiago también promovió la 'cadena de oración'

“Está en un coma inducido”

En las inmediaciones del hospital, la exmujer de Medina, Daniela Celis, hizo tal declaración ante la prensa. Y agregó: “Está grave. El diagnóstico es reservado. Es un día a día, pero para mí es una hora tras hora. Es muy difícil y esto falta. Lo único quiero es que mis hijas no se queden sin papá. La fe mueve montañas”.

🗣️ DANIELA CELIS SOBRE EL ACCIDENTE DE THIAGO MEDINA: "ESTOY DESTROZADA POR DENTRO", Y DIJO: "QUIERO QUE SEPA QUE LAS NENAS ESTÁN BIEN"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/dHVIppXZtI — América TV (@AmericaTV) September 16, 2025

Nuevo video del choque

En las últimas horas se conoció un nuevo vídeo, que reprodujo LN+, que muestra los momentos previos al choque que Thiago Medina sufrió. Las imágenes exhiben que el exparticipante de Gran Hermano circuló -al menos en este tramo registrado por las cámaras del municipio- a una velocidad superior a la del resto de los vehículos.

Nuevo video de Medina

La fiscalía investiga el siniestro

Apoyada en una incipiente reconstrucción de la escena del siniestro, la Fiscalía investiga, por estos momentos, la causa del accidente. De acuerdo con las primeras informaciones, el cruce donde se produjo tenía poca señalización, lo que podría haber contribuido al impacto.

Lo que se presume es que el vehículo quería hacer un giro a la izquierda, puso el guiño, emprendió la maniobra y, segundos después, fue embestido violentamente por la moto de Thiago en la parte trasera.

Romina Uhrig reveló el último mensaje que le envió Thiago Medina antes del accidente

Romina mantiene un vínculo muy cercano con Thiago y su expareja, Daniela Celis

La salud de Thiago Medina mantiene en vilo al ambiente artístico y, sobre todo, a los amigos que hizo durante Gran Hermano 2022.

En diálogo con A la Barbarossa (telefe), Romina Uhrig, que mantiene una gran amistad con el influencer desde su participación en el reality, relató cómo se enteró del hecho y recordó el último mensaje que recibió de él. “Me llaman del hospital porque no se podían contactar con la familia y, como ellos tenían mi contacto porque yo trabajé ahí en Moreno, se comunican conmigo y justo me entero lo que le había pasado a Thiago. Ahí llamo a Dani, que también se entera justo en el momento, porque lo empezó a llamar a él y le parecía raro que él no llegue a la casa, ya que habían pasado dos horas. Y la atienden también en el hospital y le cuentan todo esto”, comentó ante la atenta mirada de los participantes del programa que conduce Georgina Barbarossa.

Romina contó que antes del trágico accidente había hablado con él. “Fue horrible porque yo justo ese día a la noche estuve hablando con Thiaguito. Estuvimos charlando, le conté que me iba a la costa y cuando yo subo la historia que me estaba yendo, él me pone: ‘Ro, pasala lindo con las nenas, disfrutalo’. Y yo no le respondí porque estaba manejando, y me quedó esa sensación fea de no responder”, reveló sobre la charla que tuvo con su amigo.