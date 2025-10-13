La instancia decisiva de La Voz Argentina 2025 llega este lunes con la definición de su gran ganador. Cuatro concursantes, uno por cada equipo de los coaches, se disputan el primer puesto en una gala que cierra una de las temporadas más vistas de la televisión. El público, a través de su votación, tiene la última palabra para determinar quién se consagra en el popular concurso musical conducido por Nicolás Occhiato.

Qué se sabe del ganador de la final de La Voz Argentina 2025 hoy

El nombre del ganador del certamen se conocerá este lunes 13 de octubre. La gran final del ciclo se desdobló en dos emisiones consecutivas para mantener la expectativa de la audiencia. La primera parte se transmitió este domingo, y la segunda, donde se anunciará al campeón, comenzará a las 21.30 y se emitirá en simultáneo por la pantalla de Telefe y la plataforma de streaming HBO Max.

El público puede votar por su favorito mediante un SMS al número 9009 Adrian Diaz Bernini - Telefé

Los artistas que llegaron a la recta final representan a cada uno de los equipos formados por los jurados. Su camino incluyó superar los castings masivos, las audiciones a ciegas y las diversas galas de eliminación. Los finalistas de la edición 2025 son:

Alan Lez , del Team Lali

, del Team Lali Nicolás Behringer , del Team Luck Ra

, del Team Luck Ra Milagros Gerez Amud , del Team Soledad

, del Team Soledad Eugenia Rodríguez, del Team Miranda!

Los cuatro finalistas de La Voz Argentina 2025

Cuáles son los premios para los finalistas

El programa establece una importante recompensa económica para los cuatro concursantes que alcanzaron la última instancia. El conductor Nicolás Occhiato detalló la distribución de los premios. El primer puesto recibirá 70 millones de pesos, un contrato discográfico con Universal Music y un vehículo Volkswagen Tera 0 km.

La estructura de premios también reconoce a los otros finalistas. El segundo lugar obtendrá 30 millones de pesos, mientras que el tercer y cuarto puesto recibirán 15 millones y 5 millones de pesos, respectivamente. Este esquema garantiza que todos los finalistas obtengan un reconocimiento económico por su desempeño, sumado a la visibilidad que les proporciona su participación en el ciclo.

El primer puesto recibirá 70 millones de pesos y un contrato con Universal Music

Cómo votar por el participante favorito

La producción del programa habilitó tres métodos para que el público pueda emitir su voto y elegir al ganador. Las personas que participen en la votación, además, concursan por sorteos de hasta tres millones de pesos. Las opciones disponibles son:

Votación por página web : Los usuarios pueden ingresar al sitio oficial del programa, y seguir las instrucciones para seleccionar a su finalista preferido.

: Los usuarios pueden ingresar al sitio oficial del programa, y seguir las instrucciones para seleccionar a su finalista preferido. Votación por mensaje de texto (SMS) : Se debe enviar un mensaje de texto al número 9009 con el nombre del cantante elegido (ALAN, NICOLÁS, MILAGROS o EUGENIA).

: Se debe enviar un mensaje de texto al número 9009 con el nombre del cantante elegido (ALAN, NICOLÁS, MILAGROS o EUGENIA). Votación por código QR: Durante la transmisión en vivo por Telefe, aparece en pantalla un código QR. Los espectadores pueden escanearlo con la cámara de su teléfono para acceder directamente a la plataforma de votación.

La votación también está habilitada a través del sitio web oficial

Cómo le fue a la edición 2025 de La Voz

La Voz Argentina se consolidó como un formato exitoso que trascendió la pantalla de televisión. Esta edición contó con un ecosistema digital que incluyó transmisiones en los canales de stream Luzu TV y Streams Telefe, donde Momi Giardina y Santi Talledo reaccionaron en vivo a las galas.

Sofi Martínez fue la host digital, encargada de cubrir el backstage y los contenidos exclusivos del programa. Telefe también emitió un programa paralelo llamado Lado V, con la conducción de la China Ansa, que ofreció entrevistas y material inédito los domingos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.