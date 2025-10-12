La Voz Argentina: por qué hoy no se sabrá quién es el ganador

La Voz Argentina (Telefe) llega a su fin. Cuatro participantes llegaron a la recta final, liderando los equipos de cada uno de los jurados, y ahora será el momento de saber quién es el gran ganador de este certamen.

Esta nueva temporada, conducida por Nicolás Occhiato, dejó una gran cantidad de momentos de alegría, tristeza y otros tantos sentimientos que catapultaron al programa a ser uno de los más vistos de la televisión argentina.

El jurado de La Voz Argentina Adrian Diaz Bernini

El cierre del certamen comienza hoy, pero no habrá un ganador esta noche. ¿Por qué? Porque la final se desdoblará en dos partes: este domingo, desde las 22.15, el inicio, y, finalmente, el lunes, a las 21.30, se conocerá al ganador de esta temporada que se llevará el suculento premio de 70 millones de pesos, un contrato con Universal Music y un Volkswagen Tera 0 km.

Quiénes son los cuatro finalistas de La Voz Argentina

Los participantes que protagonizan la gran final del concurso son:

Team Lali: Alan Lez

Alan Lez Team Luck Ra: Nicolás Behringer

Nicolás Behringer Team Soledad: Milagros Gerez Amud

Milagros Gerez Amud Team Miranda!: Eugenia Rodríguez

Estos distinguidos artistas, que atravesaron numerosos castings, audiciones a ciegas, galas de eliminación, entre otros eventos, lograron una fortaleza y entereza única al ir superando etapas y contentando al jurado con su evolución.

El publico definirá, con su voto, al ganador de La Voz Argentina 2025; la votación ya está abierta (Foto: Instagram @lavozargentina)

A su vez, fruto de su historia de vida o profesionalismo arriba del escenario, cada uno de los concursantes logró una empatía tal que el público los eligió con su voto.

Cómo se vota

Para votar al ganador en las galas de la final se pueden enviar un mensaje de texto con el nombre del participante al 9009 o bien se puede ingresar a la web del programa. Dentro de las personas que manden su votación, se sortean premios de hasta $3.000.000. Las votaciones ya están abiertas para que el público elija a su artista favorito.

Cómo son los premios de La Voz Argentina

Con respecto al premio económico que reciben los cuatro finalistas, el conductor Nicolás Occhiato anunció que se distribuirán del siguiente modo:

Primer puesto: 70 millones de pesos, un contrato con Universal Music y un Volkswagen Tera 0 km.

70 millones de pesos, un contrato con Universal Music y un Volkswagen Tera 0 km. Segundo lugar: 30 millones de pesos.

30 millones de pesos. Tercer lugar: 15 millones de pesos.

15 millones de pesos. Cuarto lugar: 5 millones de pesos.

De esta manera, todos los finalistas obtendrán un reconocimiento económico, además de la visibilidad pública que ofrece participar en el programa. Cada uno de los premios tiene como objetivo incentivar a los participantes a que continúen fortaleciendo su faceta artística y así utilizar como trampolín al programa de Telefe.